¡Estas series la rompieron en 2019! Conoce el ranking y cuál obtuvo el primer puesto

Estas fueron las series que la rompieron en 2019; estamos por despedir el año, no sin antes presentar el ranking de las mejores series que van desde lo polémico, como final de "Juego de Tronos", hasta lo estremecedor como el relato de "Chernobyl", también están "Stranger Things", "The Crown" o "Big Little Lies", con sus nuevas temporadas, que se disputan el trono a las series más influyentes, sin mencionar a los proyectos más recientes que han logrado colarse en el olimpo de las elegidas.

TE PRESENTAMOS DEL ÚLTIMO LUGAR AL PRIMERO, LAS MEJORES SERIES DEL 2019:

43 - LA MATERIA OSCURA (HBO) - CAPÍTULO POR SEMANA

La materia oscura es la adaptación de la aclamada trilogía homónima de Philip Pullman, sobre una niña huérfana que lucha en un mundo fantástico contra una red de robo de niños, todo con un discurso cargado de referencias a la religión –en su día hubo gran polémica por su supuesta incitación al ateísmo–, a la física cuántica. Sin embargó, no logró conquistar al público.

42 - THE POLITICIAN (NETFLIX)

Ryan Murphy recupera el estilo irónico (y colorido) de Glee para esta serie sobre un estudiante rico de Santa Bárbara que desde niño está convencido de que llegará a ser presidente de los Estados Unidos... Pero antes hay algunos peldaños que subir, como convertirse en presidente del consejo escolar de su instituto de niños ricos. La idea es muy pertinente y el reparto grita Hollywood (Gwyneth Paltrow, Jessica Lange...), pero hay una distancia emocional tan enorme con el espectador que las barrabasadas del guion, muchas brillantes, se acaban percibiendo como ocurrencias aleatorias.

41 - THE WALKING DEAD, TEMPORADA 10 (FOX)

La mayor parte de los seguidores de esta serie se hartaron de los larguísimos capítulos sin ningún avance en la trama y abandonaron a los pobres zombies. Los que han aguantado dicen que la novena entrega fue potente y esta décima ha arrancado como siempre: todo muy regular hasta que al final aparece un gancho que te hace seguir viéndolo.

40 - BLACK MIRROR, TEMPORADA 5 (NETFLIX)

Es complicado ubicar a Black Mirror en una lista como esta porque cada capítulo es un mundo. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue el protagonizado por Miley Cyrus, Rachel, Jack y Ashley Too, porque tiene un punto liviano y hasta divertido que el universo de Black Mirror necesita para no colapsar. Las referencias a la industria Disney y la actuación de Miley como diva pop, que esconde detrás de tanta felicidad a una chica depresiva y víctima de abusos, consiguió gran empatía con los espectadores.

39 - THE UMBRELLA ACADEMY (NETFLIX)

El cómic de Gerard Way y Gabriel Bá nos gustó mucho en su día, así que teníamos ganas de ver esta adaptación con la fantástica Ellen Page al frente.

38 - EN EL CORREDOR DE LA MUERTE (MOVISTAR+)

El compromiso y el (inesperado) virtuosismo de Miguel Ángel Silvestre a la hora de crear un personaje muy físico, muy cubano y muy vasco, escuela Bardem en Antes que anochezca, es lo mejor de esta nueva aproximación al género true crime.

37 - SEX EDUCATION (NETFLIX)

A medio camino entre The End of the F***ing World y Wanderlust, Netflix arrancó el año con otra dramedia británica sobre un estudiante con traumas sexuales por culpa de la relación con su madre, que es terapeuta de parejas y promiscua por filosofía. Lejos de escandalizar, la parte de comedia la hace bastate amena.

36 - SEÑORAS DEL (H)AMPA (TELECINCO)

Detrás de esta historia de madres imperfectas se esconde una comedia negra con mucha verdad envuelta en una trama de thriller a lo Mujeres desesperadas y hasta con chispazos almodovarianos y tarantinianos.

35 - TRUE DETECTIVE, TEMPORADA 3 (HBO Y MOVISTAR+)

Había grandes expectativas ante la resurrección de True detective después de su fascinante primera temporada y del bajón tremendo que dio en la segunda. Tras ver los primeros capítulos, nos cubrió una niebla de indecisión. Por un lado, te atrapa por la milimétrica precisión con que se cosen las tres capas temporales –la caracterización de Mahershala Ali es de Oscar, como él mismo–, por el juego que se intuye con la fragilidad de la memoria del protagonista y porque los actores, después de un arranque de machos atormentados que da un poco de pereza, construyen unas relaciones tan turbias como atractivas.

34 - HIERRO (MOVISTAR+)

Hierro sería una serie muy interesante si antes no hubiéramos visto The Killing, Broadchurch o tantas otras producciones de gran calidad sobre investigaciones intensas en localizaciones especiales que se convierten en otro protagonista. Si te atrae ese género, aquí tienes un ejercicio serio y muy logrado, con gran empaque tanto en lo creativo como en lo técnico.

33 - LA CHICA DEL TAMBOR (MOVISTAR+)

Atrapa por la sorprendente química que surge entre el universo de espías del bestseller de John Le Carré y la personalidad de Park Chan-wook, un cineasta surcoreano adorado por la crítica por la maestría con que construye cada plano (si has visto Stoker, sabes a qué me refiero). Súmale que detrás están los productores de El infiltrado, que la estética setentera en escenarios como Londres, Praga y Atenas está logradísima, y que el trío protagonista (Florence Pugh, Alexander Skarsgård y Michael Shannon) es insuperable en atractivo y talento.

32 - MIRA LO QUE HAS HECHO, TEMPORADA 2 (MOVISTAR+)

La también conocida como "serie de Berto" ha vuelto con el doble de penurias cotidianas para la pareja de padres: después del primer hijo, llega el embarazo gemelar. Por el camino también se multiplica la calidad y el empaque del conjunto porque acierta al ir mucho más allá de la gracia al abordar los problemas familiares, y también porque utiliza los resortes de la comedia romántica clásica para armar el conflicto principal.

31 - LA CASA DE LAS FLORES, TEMPORADA 2 (NETFLIX)

Fue una de las revelaciones de la temporada pasada por dar un divertido giro al género de la telenovela. Si entras en su humor y en el tempo de Paulina, el personaje más querido, volverás a gozar con esta segunda entrega que parte del reencuentro familiar tras la muerte de la matriarca. Paulina y El Cacas son unos de los personajes más queridos.

30 - GIGANTES, TEMPORADA 2 (MOVISTAR+)

Gigantes fue una de las grandes alegrías del año pasado por su empaque y la fuerza bruta de sus guiones y personajes. Esta segunda parte en seis capítulos es también el final, y en ella vemos a los hermanos Guerrero en su peor momento: a punto de ser destruidos por sus socios colombianos y detenidos por la Inspectora Márquez, no tendrán más remedio que superar sus diferencias y unirse para luchar hombro con hombro, como si fuesen buenos hermanos.

29 - LOVE, DEATH & ROBOTS (NETFLIX)

Los relatos de ciencia ficción de Ray Bradbury, los Cuentos asombrosos de Steven Spielberg, los capítulos de Black Mirror... Esas referencias nos vienen a la cabeza ante el fascinante proyecto de Netflix, Love, Death & Robots, una serie pretendidamente artística y revolucionaria en lo audiovisual, en la que han participado creadores de todo el mundo bajo la batuta de dos figuras clave en la ficción actual: Tim Miller, (Deadpool) y David Fincher (House of Cards).

28 - THE WITCHER (NETFLIX)

Un mundo plagado de monstruos salido de unas novelas y un videojuego de éxito. Ese es el punto de partida de una de las series más ambiciosas de Netflix en cuanto a producción, con la obligación casi existencial de convertirse en la nueva Juego de Tronos.

27 - MODERN LOVE (AMAZON PRIME VIDEO)

Nos ponemos en modo Sexo en Nueva York para ver esta compilación romántica de capítulos independientes (o no tanto) basados en la columna Modern Love del periódico New York Times.

26 - STRANGER THINGS, TEMPORADA 3 (NETFLIX)

Esta tercera temporada se demoró porque tanto Netflix como los hermanos Duffer eran conscientes de que podían consagrar a Stranger Things como la serie más popular del planeta tras el final de Juego de Tronos.

25 - EL EMBARCADERO (MOVISTAR+)

En el otro thriller que Álex Pina ha rodado antes de la T3 de La casa de papel, cambió las pistolas por las emociones, al estilo de The Affair. Con una fotografía deslumbrante, aborda el terremoto interior de una mujer que se queda viuda y descubre que su marido llevaba una doble vida con otra chica.

24 - YEARS AND YEARS (HBO)

Aunque se ha hablado mucho de la quinta temporada de Black Mirror, la realidad es que nuestra sed distópica y socio-tecnológica se está saciando de verdad con Years and years. Esta serie ha eclipsado a la de Netflix porque aborda ese futuro cercano alterado por los avances de la comunicación y la robótica desde un punto de vista más realista porque se sustenta en los resortes del drama familiar de calidad.

23 - CRIMINAL (NETFLIX)

12 episodios, 4 idiomas y un único escenario. Criminal es la primera producción internacional que ha grabado Netflix en el nuevo Production Hub de Netflix con cuatro equipos de otros tantos países coordinados por George Kay, responsable de Killing Eve, que aquí ejerce de showrunner junto a Jim Field Smith.

22 - STATE OF THE UNION (HBO)

Como en Criminal, todo en esta micro-serie transcurre en un mismo escenario y se basa en los diálogos y en la credibilidad de los actores. Que son Rosamund Pike y Chris o'Down. En 10 capítulos de unos 10 minutos cada uno logra montar, desmontar y volver a montar la relación de un matrimonio que va a terapia porque ha perdido la chispa.

21 - PEAKY BLINDERS, TEMPORADA 5 (NETFLIX)

Un fenómeno que se ha ido afilando capítulo a capítulo, como las cuchillas de las gorras de los protagonistas. En los nuevos episodios vemos cómo afecta a todos el crack de 1929 y, sobre todo, el ascenso a la primera línea política de Tommy Shelby. Una historia bien narrada y recreada, aunque la realidad es que el interés sigue radicando en ese destino, casi maldición, que pesa sobre la familia aun cuando intenta hacer las cosas bien.

20 - LA CASA DE PAPEL, TEMPORADA 3 (NETFLIX)

Nunca una serie española había llegado tan lejos en nivel de producción. Es una verdad como un monasterio románico y hay que subrayarlo: solo hay que ver los dos primeros capítulos de la tercera parte de La casa de papel para darsecuenta de todo el dinero que han invertido en justificar la vuelta de los atracadores de una forma tan creíble como trepidante.

19 - CREEDME (NETFLIX)

Después de la interesante Wanderlust, la gran Toni Collette repite con Netflix en esta serie basada en hechos reales, cuyo guión parte de un artículo periodístico ganador del premio Pulitzer, titulado An Unbelievable Story of Rape (una historia de violación increíble). Collette interpreta a una policía que investiga un caso de violación similar a otro denunciado por una adolescente a la que nadie, ni la policía ni las personas más cercanas a ella, le dieron credibilidad... Y es tan vívida e intensa la relación entre los agentes, su compromiso con el trabajo, y la desesperación de la víctima que, quizá sin excesivas pretensiones, se convierte en una punta de lanza de la lucha feminista en el sentido de que apuñala el corazón de un sistema (el judicial y social estadounidense, pero extensible a todo el mundo) que desprotege a las mujeres por el hecho de serlo.

18 - LLEGAR A SER DIOS EN FLORIDA (MOVISTAR+) - CAPÍTULO POR SEMANA

Kirsten Dunst está obteniendo unas críticas brutales por su personaje en esta comedia negra que ha producido ella misma junto a George Clooney para Showtime. Con un punto sarcástico al estilo de los hermanos Cohen y una estética de verano decadente que recuerda a The Florida Project, cuenta la historia de una familia que cae en la estafa piramidal de una empresa que los absorbe como si fuera una secta, y después son los perdedores los que se toman la justicia por su mano.

17 - KILLING EVE, TEMPORADA 2 (HBO)

La primera temporada fue la gran revelación de 2018, con un tono fabuloso entre el policíaco costumbrista y un poco a lo Tarantino o Danny Boyle con ecos de un feminismo potentísimo. Esos capítulos estaban basados en una novela, y ahora es la propia showrunner de la serie, Phoebe Waller-Bridge, quien ha escrito los nuevos episodios. En los primeros mantiene e incluso sube la apuesta con una Villanelle desatada en el extremo psicópata y también en el de teenager enamorada, y con una Eve Polastri que se confirma como uno de los personajes femeninos más originales de los últimos años.

16 - ÉLITE, TEMPORADA 2 (NETFLIX)

En el caso de Élite, la fórmula está clarísima, los personajes perfectamente perfilados e interpretados con talento, corazón y carisma, es un mix calculadísimo de thriller y drama juvenil.

15 - EL CUENTO DE LA CRIADA, TEMPORADA 3 (HBO)

No existe serie sometida a mayor presión que El cuento de la criada. En los primeros capítulos de esta tercera temporada apreciamos la misma calidad que en las anteriores, con un éxtasis creativo constante en lo visual, pero la conciencia de ser el gran símbolo del feminismo pesa toneladas, hasta el punto de que, por momentos, aplasta el interés y la verosimilitud de la trama. ¿Qué pasa entonces? Que se convierte en algo muy importante a nivel social pero más prescindible a nivel televisivo.

14 - VIDA PERFECTA (MOVISTAR+)

El triunfo absoluto en el festival de series de Cannes (Mejor Serie y Mejor Reparto) disparó la expectativa sobre una producción marcada por la polémica: el mismo feminismo que sirvió para que Movistar+ diera el ok a este proyecto es el que se volvió en su contra por el despido de unas de las protagonistas al comunicar que estaba embarazada. Los meses y los premios han facilitado que nos acerquemos a esta dramedia generacional con menos prejuicios, que es justo el motor interno de la trama, terminarlos.

13 - POSE, TEMPORADA 2 (HBO)

Pose fue la gran sorpresa del año pasado y de hecho acabó como líder en el disputadísimo ranking de mejores series de 2018. Lo logró gracias a su irresistible carisma, a explosión creativa y, sobre todo, a su conciencia y compromiso. La segunda temporada, tal y como comentamos con respecto a El cuento de la criada, arrancó un poco ahogada por su exceso de responsabilidad: el guión tiene el objetivo principal de dar a conocer la injusticia y discriminación a la que se vio sometida la comunidad LGTBI a principios de los noventa en pleno brote del VIH y el sida, y por momentos es tan explicativo que se aleja de las emoción pura de la anterior entrega, y eso que todo el principio se mueve al ritmo del Vogue de Madonna.

12 - ASÍ NOS VEN (NETFLIX)

296 minutos con un nudo en la garganta. La injusticia con mayúsculas. Es lo que se siente durante el durísimo visionado de esta recreación ficcionada del caso real de 'Los Cinco de Central Park', cinco adolescentes negros a los que acusaron en 1989 de una violación y los condenaron pese a que todas las pruebas clamaban su inocencia. Entre 6 y 13 años de cárcel. Un tal Trump pidió que los condenaran a muerte. Años después, un violador en serie confesó que había sido él. La directora Ava DuVernay, nominada al Oscar por Selma, se encarga de que el espectador sufra el terrible racismo que desprende la policía y la justicia, un conflicto que sigue vivo en Estados Unidos –es la serie más vista de la plataforma por algo–, y que en este caso alcanza unas cotas abrumadoras.

11 - MUÑECA RUSA (NETFLIX)

Como en Atrapado en el tiempo, la protagonista entra en un bucle que arranca en la fiesta de su 36 cumpleaños y, al cabo de un tiempo que puede ser muy corto o un poco más largo, muere cada vez de una manera distinta y vuelve a la casilla de salida, la fiesta de cumpleaños.

10 - MINDHUNTER, TEMPORADA 2 (NETFLIX)

El mejor Fincher de los últimos años. La primera temporada se cuajó a fuego lento, con el agente Holden Ford (un estupendo Jonathan Groff) bajando peldaño a peldaño a los infiernos de la mente del psicópata. La segunda entra en contacto con asesinos más célebres, Manson, lo que redobla la conexión con ese imaginario colectivo fascinado y horripilado por los comportamientos más descarnados.

9 - THE MANDALORIAN (DISNEY+) - CAPÍTULO POR SEMANA

La serie dirigida por Jon Favreau, el artífice del despegue del Marvel Cinematic Universe con Iron Man, tiene un equilibrio perfecto entre la ampliación gozosa del universo Star Wars que adorará cualquier fan de la saga y de la historia de acción y fantasía con un tinte político que puede atrapar a los seriéfilos.

8 - EUPHORIA (HBO)

Zendaya se expone hasta el límite en esta serie de estudiantes basada en una israelí que está producida por el cantante Drake y que se mete a saco en temas de drogas, sexo, peligros de las redes sociales. Ha sido la primera vez que HBO entra así en este terreno del drama juvenil.

7 - BIG LITTLE LIES, TEMPORADA 2 (HBO)

¿Era necesaria una segunda temporada después del maravilloso cierre de la primera? Era la pregunta que angustiaba a muchos antes del estreno, y ya está respondida: no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de deleite. Sí, queremos más Big Little Lies, porque es la mejor serie de personajes de toda la lista, quizá de la década.

6 - WATCHMEN (HBO)

Es otro de los fenómenos televisivos del año, con récord de audiencia en HBO y con unas críticas excelentes, algo muy notable teniendo en cuenta lo exquisitos que son los fans de la novela gráfica de Alan Moore de la que parte. La serie de HBO mantiene la pulsión político-fascista del original y suma la capacidad de Damon Lindelof (Perdidos, The Leftovers) para crear arquitecturas narrativas alucinantes con enorme poderío visual.

5 - THE CROWN, TEMPORADA 3 (NETFLIX)

Pensábamos que nos iba a costar muchísimo asumir que Isabel II, Lilibeth para los fans de la serie, ya no va a tener el maravilloso rostro de Claire Foy. Pero una escena elegantísima basta para hacer la transición y sucumbir al talento de Olivia Colman, otra actriz británica de prestigio, en racha total desde La favorita y Fleabag. El cambio de todos los actores protagonistas se suma también a un sutil viraje en el tono de la serie, ahora menos polite porque se mete a cuchillo y sin complejos con temas más espinosos que los de entregas anteriores como el espionaje ruso en Buckingham Palace o la explosión mediática y celosa de la princesa Margarita, ahora en manos de otra actriz que es un regalo para los sentidos, Helena Bonham Carter.

4 - FLEABAG, TEMPORADA 2 (AMAZON PRIME VIDEO)

Phoebe Waller-Bridge, posiblemente la mente más interesante y peculiar que ha dado la industria del entretenimiento en los últimos años, ha rematado de la mejor manera posible la serie que escribe y protagoniza. Si has visto dos minutos de Fleabag, te das cuenta que es una comedia radicalmente ácida, impredecible y cachonda hasta límites insospechados.

3 - PAQUITA SALAS, TEMPORADA 3 (NETFLIX)

Paquita Salas se merece este pódium porque es considerada la serie más divertida, creativa y liberadora que uno puede ver dos y hasta tres veces en un fin de semana. Aunque el arranque desconcierta porque retoma innecesariamente tramas que ya estaban finiquitadas. El guión de Los Javis arma una defensa brutal de las personas imperfectas y diversas que sí, se equivocan, pero tiran para adelante arropadas por la familia que se elige. Y todo explota en un final que es de lo mejor que hemos visto en años, un exorcismo al que nos invitan a participar con rosarios de empatía.

2 - JUEGO DE TRONOS, TEMPORADA FINAL (HBO)

La serie más grande de todos los tiempos, tuvo un polémico final que dividió opiniones, sin embargo, si analizamos las ocho temporadas en su conjunto, el resultado es implacable; si nos centramos en la última, que es de lo que va este ranking, podría complicarse pero tiene posibilidades de acabar en el primer puesto: por su nivel de producción que conquista un territorio ni siquiera soñado para una serie de televisión, por los brutales arcos argumentales, por las escenas icónicas, por los diálogos memorables, por la implicación de los espectadores. Eclipsar esa fuerza creativa, cultural y mediática por la decepción de unos cuantos sería una injusticia radical.

1 - CHERNOBYL (HBO)

Es la serie con mejor puntuación en IMDB. ¿Cómo ha logrado esa hazaña una ficción sobre un evento aparentemente tan trillado? Solo necesitas ver unos minutos para comprenderlo: con su mezcla de imagen vintage, sus resortes del cine de terror y su empaque soviético en la trama de política y conspiración, Chernobyl te coloca en primera persona en el corazón del desastre nuclear (el miedo y el desasosiego que te mete en el cuerpo es de nivel apocalíptico) y después atrapa por la veracidad rayana con el documental con la que cose la gestión del desastre acontecido el 26 de abril de 1986. Y termina de atrapar al despertarte un interés total por la energía nuclear, su funcionamiento y sus peligros. Todo rodeado por una red de mentiras perfectamente armada que encuentra ecos en la era actual de las fake news, con un trasfondo deshumanizado y de descomposición de una etapa a nivel geopolítico, donde el heroísmo y el compromiso con la verdad, con la patria y con la humanidad cobran una nueva dimensión.

