“Eternals”: pistas de la secuela y la explicación de las escenas post créditos

“Eternals”, la película Chloé Zhao marca un nuevo comienzo para el MCU y presenta un mundo en el que los Avengers no son el centro de atención (o al menos no exactamente), y todo apunta a que esto es solo el principio. Aquí te damos pistas de la secuela y la explicación de las dos escenas post créditos.

La primera película de “Eternals”, porque prácticamente es un hecho que habrá más en camino, es una especie de introducción, donde se explica por qué los seres más poderosos del universo decidieron mantenerse en secreto y no participar en algunos de los eventos más importantes del planeta y del universo, como la llegada de Thanos y lo que hizo al conseguir todas las gemas del infinito.

El grupo de héroes pensaba que había sido enviado a la Tierra para proteger a la humanidad de los Desviantes (que son los enemigos mortales de los “Eternals”), pero más tarde descubren que realmente debían prepararse para la llegada de un nuevo celestial y eso significaba la destrucción de la humanidad, por lo que los Eternals que quedaban tomaron la decisión de salir de su escondite y evitar el fin del mundo.

Muchas cosas pasan durante la película, incluso la muerte de Ikaris (¿realmente está muerto?), pero no es el fin de los problemas ni de los “Eternals”, y las escenas del final están llenas de pistas sobre lo que podría a suceder en una secuela.

SPOILERS DE ETERNALS EN

3…

2..

1…

¿QUÉ PASARÁ EN LA SECUELA?

Las dos escenas post créditos demuestran que hay muchas más historias que contar alrededor de los “Eternals”, tenemos a Eros, Blade y Black Knight, y lo más seguro es que, en una segunda parte, podamos ver a Kit Harington convertirse en el personaje para intentar salvar a Sersi, y que eso lo haga caer en la maldición que corrompe y lleva al lado oscuro a todo el que toma la espada.

Por otro lado, también debemos descubrir más de la historia de Arishem y sus planes para la Tierra y los “Eternals”. Sersi (Gemma Chan), Kingo(Kumail Nanjiani), Phastos (Brian Tyree Henry), Makkari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan) y Thena (Angelina Jolie) deben volver, al igual que Dane, y existe la posibilidad de tener de regreso a otros personajes que podrían no estar muertos (como Ikaris).

¿DE QUIÉN ES LA VOZ MISTERIOSA DEL FINAL?

No se alcanza a ver quién está hablando, pero Chloé Zhao reveló un detalle. La directora dijo a Fandome: Esa era la voz de uno de mis superhéroes favoritos, el propio Sr. Blade. Blade, Blade, Blade, ¡sí! ... Solo tienes que esperar a (la película en solitario de Blade). No sé qué están haciendo con la película, pero Mahershala (Ali) es un tesoro. Va a ser épico.

Sabemos que Marvel está preparando un nuevo proyecto de Blade con Mahershala Ali, pero ¿es esta una señal de que ambas películas podrían estar conectadas? Por ahora no sabemos de qué forma lo harán, pero tener la voz de Blade es suficiente para saber que las historias están unidas, y que la película de Blade podría tener algo que ver con los “Eternals”.

EXPLICACIÓN DE LAS ESCENAS POST CRÉDITOS DE ETERNALS

Para empezar, el final de la película nos dejó con un chorro de preguntas cuando Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani) y Phastos (Brian Tyree Henry) son sustraídos de la Tierra por Arishem para juzgarlos por su rebelión e impedir el despertar de un Celestial.

Ahí comienzan los créditos y luego de ver los nombres del elenco principal llega la primera de las escenas post créditos de Eternals que confirmó un rumor de hace semanas.

En ella vemos a Thena (Angelina Jolie), Makkari (Lauren Ridloff) y Druig (Barry Keoghan) en su nave, pues fueron a recorrer otros mundos en búsqueda de otros Eternos.

Aunque se preocupan por no tener noticias de Sersi y compañía, pronto se dan cuenta de que hay alguien más en la nave. De la nada sale un troll, llamado Pip, para presentar al hermano de Thanos: Eros.

“Sus amigos están en grandes problemas y sabemos dónde encontrarlos”, dice Eros, quien es interpretado por el cantante Harry Styles.

¿QUIÉN ES EROS DE TITÁN?

En los cómics, este ser también es conocido como Starfox, pues es su nombre de superhéroe al ser parte de los Vengadores. Y como lo dijo Pip el Trol, es hermano del “Titán loco” Thanos.

“¿Y por qué es Thanos es morado y Eros parece humano?” ¡Eso no se pregunta! Pero la respuesta corta es que ambos son Eternos, solo que Thanos posee un gen de los Desviantes (y en esta nota explicamos que eso causa mutaciones físicas).

A diferencia de su hermano que alaba a la muerte, Eros ama la vida y es puro amor. De hecho, uno de sus poderes es estimular placer en otros seres (excepto en Thanos).

De hecho, gracias a sus habilidades y a que pasó varios años en la Tierra, se supone que él dio pie al nacimiento del mito del dios griego Eros y de Cupido.

Como el resto de Eternos, puede manipular energía cósmica y tiene habilidades sobre humanas como fuerza, velocidad, durabilidad y es prácticamente inmortal.

Y no olvidemos a Pip el trol, pues sí existe en los cómics y resulta que allá es compañero ¡de Adam Warlock! Personaje que ya está confirmado para aparecer en “Guardians of the Galaxy Vol. 3” y será interpretado por Will Poulter.

¿Será que podríamos ver un cruce entre Guardianes, Eternos y Adam Warlock gracias a esto? No sería descabellado si es para revelarse contra los Celestiales, pues recordemos que Peter Quill es mitad Celestial gracias a su padre Ego.

LA SEGUNDA ESCENA POST CRÉDITOS DE ETERNALS

Chloé Zhao no nos dejó respirar hasta el último segundo, pues en la segunda escena vemos que un personaje presentado en Eternals tendrá más relevancia en el futuro.

Se trata de Dane Whitman, quien es interpretado por Kit Harringotn (Game of Thrones) y a quien solo vimos en la película como el novio humano de Sersi.

En el final, antes de que ella fuera raptada por Arishem, Dane Whitman quería confersarle algo sobre su pasado, su familia y su legado. Sin embargo no se le da la oportunidad hasta la segunda de las escenas post créditos de Eternals.

Ahí vemos a Dane nervioso por abrir una larga caja, la cual después de mucha tensión revela tener una espada. Antes de tomarla en sus manos, una voz de fondo lo cuestiona: “¿Seguro que estás listo para eso?”.

Todavía no sabemos de quién es esa misteriosa voz, pero lo que sí te podemos decir es qué significa la aparición de esa espada.

El nombre de esta arma es Espada Ébano (Ebony Blade en inglés) y en los cómics su primer dueño (Sir Percy de Scandia) fue el primer Black Knight o Caballero Negro, quien sirvió al Rey Arturo.

Esta arma fue forjada por el mago Merlín de un meteorito y es or eso que posee propiedades inusuales. Por ejemplo, es casi indestructible y puede cortar a través de cualquier cosa.

Quienes la portan, son inmunes a la muerte; excepto si son atacados por otra arma del mismo material. Sin embargo, la espada posee una maldición que lentamente corrompe a su usuario mental y físicamente.

¿Y QUÉ TIENE QUE VER DANE WHITMAN EN ESTO?

Pues que la espada pasó de generación en generación hasta llegar a sus manos. Y sí, en los cómics él toma el manto de Black Knight, luego de que su tío usara la espada y sus poderes como un supervillano.

Sin embargo, Whitman decidió restaurar el honor de su familia y tomó la Espada Ébano para seguir el camino del bien y llegó a luchar con Los Vengadores.

¿Qué le deparará a Dane Whitman? ¿Lo veremos también ir en búsqueda de Sersi y compañía, o antes aparecerá en otro lado?

(Imelda Téllez)