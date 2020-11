Facebook censura a Disney por tráiler de "La Dama y el Vagabundo"

Disney es víctima de la censura inexplicable que Facebook que muchos hemos sufrido, la red social etiquetó de "contenido sensible" las publicaciones promocionales de la nueva película live-action de "La Dama y el Vagabundo".

Varios usuarios han notado que al intentar visualizar el contenido primero les aparece una advertencia en la que se lee la leyenda "contenido confidencial" y en otros casos "contenido sensible", por lo que muchas personas no entendieron cómo es que "La dama y el vagabundo" se ganó esa sanción.

Facebook usa inteligencia artificial y recientemente hizo cambios en su algoritmo para detener las noticias falsas, además de hacer más sencillo el proceso de denuncia; esto con la finalidad de que los usuarios tengan más control sobre lo que pueden ver en la red.

¿POR QUÉ FACEBOOK CENSURÓ A DISNEY?

Aunque aparentemente las publicaciones sobre la nueva película de Disney no infringen con la ley, el algoritmo de Facebook lo censuró y le puso una advertencia "Contenido sensible", relacionados con contenido no tolerado, sensible, que incita a violencia gráfica, actividad sexual o contenido cruel.

Algunas personas señalan que esto podría deberse a la molestia de algunos grupos de protección animal, pues indican que el uso de estos animales reales para la grabación podría ser considerado como "maltrato animal".

Lo cierto es que todo fue un error del algoritmo de Facebook, ya que las publicaciones en relación con el live-action de "La Dama y el Vagabundo" ya pueden apreciarse como una publicación normal.

