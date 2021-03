Famosos se unen, piden acceso universal a la vacuna contra covid-19; Bono, Penélope Cruz y David Oyelowo prestarán sus voces a una serie animada con la que se buscan crear conciencia sobre la importancia de que cada persona en el orbe pueda estar vacunada.

The ONE Campaign anunció el miércoles una nueva serie titulada "Pandemica", que se estrena el jueves. La serie fue creada para llamar la atención sobre el acceso mundial a la vacuna en un esfuerzo por terminar con la pandemia.

La serie de siete episodios incluirá personajes con las voces de Kumail Nanjiani, Danai Gurira, Michael Sheen, Phoebe Robinson y Wanda Sykes. El primer episodio incluye a Nanjiani, Robinson y Meg Donnelly.

El mundo animado de Pandemica presenta una verdad simple, que donde vives no debe determinar si recibes estas inyecciones que salvan la vida", dijo Bono, el vocalista de U2 y cofundador ONE, una organización enfocada en la salud mundial y la erradicación de la pobreza.

La serie es parte de la campaña ONE World de ONE que busca una respuesta mundial a la pandemia de covid-19.

Incluso aunque muchos seguimos esperando nuestro turno, debemos comprometernos a que miles de millones de personas en el mundo no se queden atrás. Es lo correcto, obviamente, pero también es la única manera de salir de esta pandemia para todos. Si la vacuna no está disponible en todas partes, esta pandemia no se irá", agregó Bono.

Penélope Cruz dijo que quiere que todos los que vean la serie animada usen "su voz y emprendan acciones" para asegurar que nadie se quede sin vacuna.

´Pandemica´ es una ilustración convincente de la desigualdad en el mundo, dijo la actriz española.

Todos los episodios estarán disponibles el jueves en el sitio de ONE y el canal de YouTube de la campaña. Los episodios podrán verse en varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, España, Sudáfrica, Francia, Alemania y Holanda.

Todos estamos atrapados en ´Pandemica´, pero sólo algunos pueden salir. Este virus prospera en la desigualdad y justo ahora miles de millones de personas en el mundo ven la promesa de una vacuna, pero no la oportunidad de recibirla. Debemos mejorar y hacer lo que sea necesario para acabar con esta pandemia para todos, en todas partes, dijo Oyelowo.

(Imelda Téllez)