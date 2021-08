Festival Macabro celebrará 20 años con una selección inspirada en los vampiros

El Macabro: Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México celebrará sus primeros 20 años con una selección inspirada en los vampiros.

Por la pandemia de covid-19, el Festival Macabro se llevará a cabo en un formato híbrido del 19 al 29 de agosto de 2021, con actividades virtuales y sedes presenciales.

El Festival Macabro tendrá una selección de 109 películas procedentes de 27 países; de los cuales 51 son largometrajes y 58 cortometrajes.

La inauguración del Festival Macabro será vía streaming el 19 de agosto a las 19:00 horas, a través de YouTube y Facebook. A las 20:00 horas iniciarán las proyecciones del festival en la Cineteca Nacional, con la película "Cyst".

Durante los 20 de Macabro, el festival tendrá un ciclo de películas mexicanas contemporáneas de horror como "Somos lo que hay", "Belzebuth", "Feral", "Mis demonios nunca juraron soledad e Histeria".

En la Selección de Cortometraje Mexicano de Horror el público podrá disfrutar: "4 Paredes", "Qué verán los dragones en las chicas como yo", "Vuelven", "Tercer Caída", "Olive´s Apartment is Haunted", "La Oscuridad", "Segundos", "El último cigarro de Jack", "La Boca del Diablo", "Superficies", "Vil", "Covida", "Vestigium", "N.O.R.A.", "La Bruja", "El encantador señor Brambila", "Tenoch", entre otras.

La Selección de Cortometraje Internacional de Horror: "El Campo Sangriento", "The Killer In Cursed Water", "La última Navidad", "Shiny New World", "Night Call, Hannya", "No podrás volver, Expectancy", "J'ai Le Cafard", "Dystopia", "ITCH", "Iskioma", "The Travelers".

Selección de Cortometraje Animado de Horror: "Psychophonic"," Re-Animal", "The Expected", "The Tale of The Green Cheese", "El Desfile de los Ausentes".

Las sedes presenciales de Festival Macabro serán La Casa del Cine, Cineteca Nacional, Museo Archivo de la Fotografía, Red de Faros CDMX y Cine Villa Olímpica

Las actividades en línea se podrán seguir en FilminLatino, ULA del Valle, Plataforma Cine y las redes sociales de Macabro Procine en Facebook, Macabro en Facebook y Macabro en YouTube.

Este año se conmemora los 90 años de "Drácula", la película de Tod Browning, tendrá una función especial el domingo 29 de agosto en la Cineteca Nacional.

Macabro dedicará parte de su programación a la figura del vampiro en el cine. Como parte del homenaje se creó un spot inspirado en la película "The lost boys".

(Ann Ventura)