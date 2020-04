Festivales de cine unen fuerzas en el "We Are One: A Global Film"

"We Are One: A Global Film" será completamente gratuito, lo podrás disfrutar del 29 de mayo al 7 de junio en la plataforma YouTube (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El séptimo arte ha sido severamente afectado por la pandemia de covid-19, ante esta problemática los principales festivales de cine han unido fuerzas para recaudar fondos.

De acuerdo con 24 Horas, los principales festivales de cine alrededor del mundo se reunieron para crear "We Are One: A Global Film Festival".

"We Are One: A Global Film Festival" es un festival completamente gratuito que se llevará a cabo vía online del 29 de mayo al 7 de junio, con una programación disponible a través de una plataforma de video, en la que existe la posibilidad de hacer donativos.

A través del canal YouTube We Are One, los amantes del cine podrán disfrutar durante 10 días de películas, cortometrajes, documentales, charlas y mucho más.





Descubra y observe películas durante esta primera edición del Festival de Cine Mundial de 10 días, comisariado por más de 20 festivales de cine de todo el mundo. Todos los recursos obtenidos durante el festival beneficiarán a los fondos de ayuda por Covid-19.

Los festivales cinematográfico que encabezan este proyecto son el, Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Festival Internacional de Cine de Berlín, Festival de Cine de Londres, Festival de Cine de Cannes, Festival de Cine de Nueva York, Festival de Cine Internacional de San Sebastián y el Festival Internacional de Guadalajara.

(Ann Ventura)