Filtran nombres de varios concursantes de "¿Quién es la Máscara?"

La noche de ayer se estrenó la nueva temporada del reality "¿Quién es la Máscara?" de Televisa, pero tanto es el interés de la gente que en la web ya filtraron varios de los nombres de las celebridades que estarían dentro de los nuevos personajes que participaran.

Recordemos que este concurso consiste en que celebridades usan botargas de animales o personajes fantásticos y realizan la interpretación de algunos temas en el escenario. Al estar disfrazados, un equipo de jueces debe averiguar su identidad. Quien llegue a la final sin ser descubierto, gana.

En la segunda temporada de "¿Quién es la Máscara?" obtuvo una nominación al Emmy Internacional, y compite en la categoría de "Mejor Reality", junto con la misma emisión, pero realizada en Gran Bretaña, así como con otras emisiones precedentes de Corea del Sur y Bélgica.

Para sorpresa de muchos esta tercera temporada no será conducida por Omar Chaparro sino por Adrián Uribe.

Pero en una cuenta de Twitter revelaron los nombres de tres posibles participantes que se integrarían a este reality.

El perfil de @lacomadritaof aseguró que la cantante infantil Tatiana, así como el exintegrante de OV7, Kalimba, serán los artistas que usen alguna de las botargas del programa de telerrealidad de Televisa.

Además, el 22 de septiembre pasado, el periodista de espectáculos Alex Kaffie reveló en su columna que Maribel Guardia y Marisol González serían otros famosos que formarían parte de la tercera temporada de este reality de canto.

Cabe señalar que como parte del grupo de investigadores invitados de "¿Quién es la máscara?", es decir, quienes serán los encargados de revelar las identidades de los famosos debajo de los disfraces, se barajan los nombres de Erika Buenfil, Vadhir Derbez y Gloria Trevi.

¿QUIÉN FUE EL PRIMER ELIMINADO DE "QUIÉN ES LA MASCARA"?

Brócoli fue el primero personaje en estar nominado de la tercera temporada de ¿Quién es la máscara?, por lo que tuvo que revelar su identidad.

Al quitarse la máscara, los investigadores descubrieron a Mauricio Garza. La que dio el nombre del actor fue Mónica Huarte

Cabe señalar que entre las apuestas de los investigadores se mencionaron nombre como Luis Gerardo Méndez, Joe Montana, Ricardo Margalef y fue Mónica la que mencionó que se trataba del actor de la serie 40 y 20.

"Esta gachísimo ser el primer. Me divirtió mucho el proceso, disfrute mucho cantar, aunque yo no me dedico a esto", dijo el actor. Él mencionó que dio pistas sobre su participación en la serie 40 y 20, Código Fama y de su participación en los Cuatro Elementos.

El primer personaje salvado por los investigadores fue Carnívora, por lo que Hueva y Brócoli se tuvieron que enfrentar a la decisión del público y los votos favorecieron a Hueva.

Para esta tercera edición del programa tiene a Adrián Uribe como conductor y como co-conductor a Alan Estrada. Ellos están acompañados de Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Mónica Huarte, quienes fungen como investigadores.

(Azucena Uribe)