Francis Ford Coppola confirmó que habrá nueva versión del "Padrino 3", el cineasta estadunidense que es una de las personalidades más destacadas y reconocidas en Hollywood, pondrá fin al ascenso y caída de la familia criminal Corleone respetando la visión original del final que él y el guionista Mario Puzo le dieron a la cinta.

Para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y final, y reacomodé algunas escenas, tomas y entradas de música. Con estos cambios, y con las imágenes y el sonido restaurados, creo que es una conclusión más apropiada para 'El Padrino' y 'El Padrino 2', indicó el director de 81 años en un comunicado enviado a la AFP.

La noticia de Coppola fue relativamente mal recibida, expertos del séptimo arte consideran que será un tardío y muy criticado cierre a dos de los filmes más importantes de la historia.

En el pasado, la crítica despedazo a "El Padrino 3", a pesar de que Al Pacino y gran parte del elenco regresó para interpretar sus respectivos papeles, pero aún así, para muchos de los fanáticos se sintió como un decepcionante cierre para las películas de mafiosos, incluso el mismo Francis Ford Coppola apuntó que el filme fue más una cuestión comercial y no artística.

La nueva versión, titulada "Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone" (sin título en español aún) tendrá un estreno limitado en cines en diciembre, cuando se cumplen 30 años de la película original, para luego pasar a plataformas streaming.

Es un reconocimiento al título preferido de Mario y mío, y a nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en 'El Padrino 3', dijo Coppola.

Además de reeditarla Francis Ford Coppola dijo que trabajo con un equipo de restauración en formato 4K para hacerla visualmente mucho más atractiva, también el director fue capaz de reemplazar más de 50 tomas de menor resolución, reparar arañazos y otras anomalías.

Fue en la década de los 70 cuando se estrenó la película basada en la novela homónima de Mario Puzo, que aborda la historia de la familia criminal de los Corleone, cintas con las que Coppola se llevó todo tipo de reconocimientos posibles. La piedrita en su zapato fue la tercera parte de la saga, pero pese a no haber conseguido la aclamación de la crítica como con las dos primeras cintas, "El Padrino 3" fue nominada a siete premios Oscar, incluida la categoría de Mejor Película.

Casi 30 años del estreno de esta película, el director dijo que realizará una nueva versión de la cinca, que vaya más acorde a la visión que tanto él como Mario Puzo tenían en mente en 1990 y de esta manera darle un final digno a la saga, que de acuerdo con el portal Deadline podría llamarse "Mario Puzo's The Godfather".

De esta manera busca crear una versión definitiva, para ello necesitó reorganizar algunas escenas, tomas y temas musicales para que tuvieran mucho más sentido, con estos cambios se busca dar una versión mucho más acorde con la primera y segunda entrega de la saga.

(Imelda Téllez)