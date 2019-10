Francis Ford Coppola se suma a las críticas de Scorsese, califica las cintas de Marvel como "despreciables"

Porque esperamos aprender algo del cine, esperamos obtener algo, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo de inspiración. No sé si alguien saca algo de ver la misma película una y otra vez. Martin [Scorsese] fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que fuera despreciable, eso lo digo solo yo, comentó la semana pasada el ganador de cinco premios Oscar durante una clase magistral en el Festival Lumière 2019 en Lyon (Francia).