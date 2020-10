Frida Kahlo y Diego rivera conquistan nuevo episodio de "Los Simpson"

Fox está estrenando la temporada 32 de "Los Simpson" con un tributo a dos grandes personalidades del arte mexicano, Frida Kahlo y Diego Rivera conquista nuevo episodio de "Los Simpson" con aparición especial.

De acuerdo con El Heraldo, en el episodio titulado "Now Museum, Now You Don´t", Frida Kahlo y Diego Rivera hacen su aparición especial en la piel de Marge y Homero, hasta aparece la famosa Casa Azul.

En este capítulo Lisa es el personaje principal, la historia gira en torno a ella pues se encuentra enferma y pese a sus ganas de ir a la escuela, su mamá la convence de quedarse en casa para descansar.

Para entretenerse y educarse, Lisa comienza a leer un libro de historia del arte, lo cual la lleva a imaginar distintos escenarios donde sus seres queridos personifican a Frida Kahlo y Diego Rivera.

Cabe señalar que en este episodio aparece la imagen de la Casa Azul de Frida en Coyoacán.

Para finalizar Lisa también se imagina a Leonardo Da Vinci bajo el nombre de ´Lisanardo´.

(Aline Núñez)