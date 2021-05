"Friends" el especial: ve el emotivo adelanto y conoce la fecha de estreno

Finalmente llegó el especial de "Friends" los fanáticos volverán a ver a Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Mat LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer en la pantalla chica. HBO Max confirmó este jueves que estará disponible el 27 de mayo.

La plataforma hizo el anuncio acompañado de un breve clip de 40 segundos que muestra al elenco abrazado caminando de espaldas hacia el estudio 24 de Warner Bros. al compás de la clásica canción "I´ll be there for you" en una versión más lenta.

Los protagonista rodaron el especial en el icónico Stage 24, ubicado en California. Este fue el lugar en donde se grabó originalmente la comedia más popular de la historia de la televisión que terminó el 6 de mayo de 2004 tras 10 exitosas temporadas.

El programa estaba programado para el año pasado, con el lanzamiento del servicio de streaming HBO Max, pero la pandemia lo impidió y lo retrasó casi un año.

"Es oficial. La reunión de ´Friends´ llega el 27 de mayo. No podría estar más emocionada", escribió Aniston en su cuenta de Instagram junto al adelanto, que en menos de una hora publicado ya obtuvo más de 4 millones de reproducciones y miles de comentarios.

El resto de sus compañeros también compartieron el clip en sus respectivas redes sociales.

El episodio contará con invitados especiales: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck , James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai, la ganadora del premio Nobel.

El programa fue dirigido por Ben Winston. Los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, fueron los productores ejecutivos junto a Kevin S. Bright. Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry y Schwimmer también son productores ejecutivos.

Fuentes cercanas al proyecto le dijeron al sitio Variety el año pasado que cada una de las seis estrellas recibiría al menos 2.5 millones de dólares por participar en el especial.

En 2020, las 10 temporadas de "Friends" dejaron Netflix en los Estados Unidos y se unieron a HBO Max en un acuerdo que se rumorea que le costó a WarnerMedia más de 400 millones de dólares por los derechos de la serie original.

(Imelda Téllez)