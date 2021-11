Gal Gadot se convierte en la Reina Malvada para el live action de "Blancanieves"

Disney mantiene su apuesta por revivir sus clásicos del cine en versión live-action, la casa productora está trabajando en una nueva película de Blancanieves y recientemente se confirmó que Gal Gadot será la Reina Malvada.

Gal Gadot tiene una larga trayectoria en el cine de Hollywood pero si hay un personaje que le dio fama es su protagónico en las películas de "Wonder Woman" de Universo Cinematográfico de DC Comics.

FANS DE OCTAVIO OCAÑA ORGANIZAN MEGA MARCHA PARA PEDIR JUSTICIA POR EL ACTOR

El portal Deadline reveló este miércoles que Gal Gadot se suma al mundo Disney como villana de la película "Snow White and the Seven Dwarves", el nuevo filme live-action de Blancanieves que será sirigido por Marc Webb.

La cinta será protagonizada por la actriz latina Rachel Zegler quien es considerada una de las grandes promesas en la industria cinematográfica pues participa en "West Side Story", la cinta que Steven Spielberg estrenará en diciembre. Además de que aparecerá en la secuela de "Shazam!", otro de los superhéroes de DC Comics que conquistó la pantalla grande en 2019.

Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son sólo el comienzo de sus dones... su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas clásico de Disney, fueron las palabras de Webb sobre la protagonista de su nuevo filme.

"Snow White and the Seven Dwarfs" está basada en un cuento de los hermanos Grim de 1937, fue el primer largometraje de Disney y con el paso de los años se convirtió en una de las historias favoritas para la animación.



TOM FELTON LE DA LA ESPALDA A DRACO MALFOY Y SE TRANSFORMA EN HARRY POTTER

La narración de Blancanieves ha sido objeto de algunas versiones modernas como las de las películas "Espejito, espejito", con las actrices Julia Roberts y Lily Collins; o "Blancanieves y el cazador", con Kristen Stewart.

GAL GADOT Y SU APRETADA AGENDA EN HOLLYWOOD

La actriz israelí es una de las personalidades más cotizadas en la industria cinematográfica y le espera una temporada de estrenos, tan solo la próxima semana se strenará en Netflix "Alerta Roja, una cinta en la que comparte cámara con Dwayne "La Roca" Johnson y Ryan Reynolds.

En sus proyectos futuros sobresale una nueva película sobre Cleopatra en la que se reunirá con Patty Jenkins, la directora de las dos cintas sobre Wonder Woman.

QUENTIN TARANTINO SUBASTARÁ 7 ESCENAS INÉDITAS DE "PULP FICTION"

(Aline Núñez)