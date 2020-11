"Gambito de dama" rompe récord como la serie más vista

Desde su estreno en el mes de octubre "Gambito de dama" logró robarse la atención de los usuarios de la plataforma de Netflix, la serie se ha coronado como la más vista.

Netflix informó que la serie "Gambito de dama" batió el récord de audiencia y se situó como una de las series limitadas más vistas de la plataforma.

"Gambito de dama" rompió un nuevo récord, la exitosa serie ha sido reproducida por 62 millones de usuarios durante sus primeros 28 días en la plataforma de streaming Netflix.

Además, "Gambito de dama" se colocó en el Top 10 de Netflix, como una de las series limitadas más vistas en 92 países, ocupando el primer lugar en 63 de estos, entre ellos Reino Unido, Israel, Argentina y Sudáfrica, así lo informó DeadLine.

Los datos surgen a partir de la forma en que se cuentan las visualizaciones de los contenidos en streaming; basta que un usuario vea por al menos dos minutos de un episodio para que se registren los números ya mencionados y se contabilicen.

Entertainment Weekly informó que tras el estreno de "Gambito de dama", el 23 de octubre de 2020, la venta de juegos de ajedrez experimentó un aumento considerable. Incluso la novela de Walter Tevis, "The Queen´s Gambit", publicada en 1983 también se encuentra entre los libros más vendidos en la lista de The New York Times.

Una serie limitada se refiere a un programa de televisión que contiene solo una temporada con una historia independiente. El contenido del programa tiene un principio, un medio, un final, y el final de la serie concluye su historia principal. Normalmente, una serie limitada tiene una duración de 4 a 10 episodios.

Con información de Grupo Fórmula

(Ann Ventura)