"Game of Thrones" suspende el rodaje de su secuela por brote de covid-19

Reino Unido a presentado un aumento reciente en los casos de contagios por covid- 19, lo que ha paralizado al país, y no solo eso, también las producciones se han visto afectadas, tal es el caso de "House of the Dragon", la secuela de "Game of Thrones" que tuvo que suspender su rodaje debido a los casos de coronavirus.

La producción de HBO informó que se ha interrumpido durante dos días tras un caso positivo en la zona A, la cual incluye al reparto y al equipo.

Según medios locales, un miembro de la producción dio positivo, por lo que se aislará y los contactos cercanos estarán obligados a guardar una cuarentena. Si todo resulta bien, la producción pretende reanudarse el miércoles.

Esta nueva producción estará ambientada cientos de años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones", y contará la historia de la Casa Targaryen. De momento, HBO anunció que contará con 10 episodios, con vistas a un estreno en 2022.

OTRAS PRODUCCIONES AFECTADAS

"House of the Dragon" no es la única producción que se a visto afectada, pues la segunda temporada de "Bridgeton" también fue suspendida por segunda vez en una semana, esto debido a un caso positivo de covid. Sumado a esto, Netflix también ha suspendido su adaptación de Matilda debido a algunos casos de virus.

La oleada de casos también provocó la cancelación de la producción teatral de "The Browning Version" de Terence Rattigan en Reino Unido, y fue el actor y director Kenneth Branagh, quien dijo que la producción "ya no era viable" debido al "creciente número de covid".

