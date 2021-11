"Get Back" desnuda a The Beatles; así fue el final de la historia

"Get Back" desnuda a The Beatles; así fu...

La historia se cuenta hacia atrás; el rock tuvo un "apagón" el 10 de abril de 1970, cuando Paul McCartney rompió los corazones de millones de fanático en todo el mundo y anunció la separación de The Beatle, hace 51 años. Ahora llega "The Beatles: Get Back", un documental para la historia donde Peter Jackson, ganador de tres premios Oscar y director de la aclamada trilogía de "El Señor de Los Anillos", desnuda al icónico "Cuarteto de Liverpool"; los propios John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, relatan cómo fue el final de la historia.

El documental transporta al público a las sesiones de grabación de la banda en 1969, que se convirtieron en un momento de quiebre en la historia de la música. Los Beatles están bajo fuerte presión, incómodos por el asedio de las cámaras que los seguían sin descanso, indecisos sobre el rumbo que deberían tomar y, el no tan explícito, pero cercano final.

En tan solo tres semanas, Lennon, Paul, George y Ringo fueron capaces de crear de la nada, las canciones del álbum "Let It Be" y la mitad de las del siguiente y último, "Abbey Road"; entre las novedades que presenta el trabajo de Jackson, están todas las canciones que desechó el cuarteto, como la rítmica y antirracista "Commonwealth" y otras que acabarían dentro de sus primeros trabajos en solitario como: "All Things Must Pass", "Jealous Guy" y "Another Day".

Producida por un "Beatlemaníaco" para otros "Beatlemaníacos", "Get Back" es un documental de casi 8 horas, (podría resultar extenuante para los que no son tan fanáticos) su transmisión será en una serie de tres partes por Disney+ a partir de este jueves.

Con un dejo de voyerismo, "The Beatles: Get Back", es una mirada íntima al proceso creativo de una banda que sigue siendo popular medio siglo después de que dejó de existir. Realizado con películas y grabaciones descartadas de esas sesiones, revela unos Beatles consciente de sí mismos con una rara conexión y ética de trabajo, que aún sabía cómo divertirse, aunque sí es claro que estaba en proceso de rompimiento.

Otro punto a destacar es que por primera vez en la historia podremos ver completa la última actuación en vivo de The Beatles: el concierto en la azotea de Savile Row en Londres.

¿POR QUÉ SE SEPARARON LOS BEATLES?

El documental desentraña lo que para muchos sigue siendo una incógnita, además termina con muchos de los mitos que hasta la fecha rodean a una de las bandas más icónicas del rock a nivel mundial.

El relato empieza en enero de 1969, ha pasado un año y medio de la muerte de Brian Epstein, el manager que había cuidado a The Beatles; John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr han vuelto de un fallido retiro espiritual en la India, acaban de lanzar el álbum blanco (The Beatles), que marca su regreso a la sencillez del rock and roll después de su etapa psicodélica. Llevan tres años sin actuar en directo, un periodo muy fértil en el que elevaron su ambición artística. Haber simplificado su sonido, en busca de las esencias, piensan en subir de nuevo a los escenarios.

TIEMPOS DE CAMBIO

Lennon ya estaba unido a Yoko Ono y exigía que ella estuviera constante y literalmente a su lado; parecía menos implicado en el proyecto común (acababa de colaborar con los Stones en "Rock and Roll Circus"; antes de la separación oficial ya había dado dos conciertos con Ono y Eric Clapton). McCartney tomó las riendas de la banda, pero su liderazgo es discutido, abiertamente por Harrison y de forma más sutil por John. Tienen diferencias, además, sobre quién y cómo debe gestionar sus negocios.

EN LA INTIMIDAD

Los Beatles aceptan ser filmados a todas horas, a menudo con las cámaras y micrófonos encendidos cuando no hay nadie más en el estudio. Oímos sus conversaciones, sus dudas, sus momentos de relajo y enfado. Planean reaparecer en un especial para televisión, como había hecho Elvis Presley un año antes, pero no llegó a celebrarse. Y, sobre todo, quieren volver a los escenarios y que sea a lo grande. Manejan distintas fórmulas muy seriamente, la más delirante embarcar con el público en Inglaterra y navegar hasta Libia para actuar en un antiguo teatro romano junto al mar.

La inspiración para los nuevos temas no llega sola: dedican mucho tiempo a improvisar, a dar vueltas a cada idea, a hacer versiones (sobre todo de Chuck Berry y otros clásicos del primer rock and roll; pretenden volver a las raíces, a lo que hacían en Hamburgo), se intercambian a ratos los instrumentos (todos pasan por la batería y el piano); incluso intentan recuperar canciones que compusieron muy jóvenes.

LOS MITOS Y VERDADES

¿Paul McCartney era un controlador obsesivo?

La película muestra a Harrison visiblemente irritado con McCartney dándole a él y otros miembros de la banda instrucciones sobre cómo tocar y engatusándolos para que tomen una decisión sobre un concierto en vivo. La banda había estado ligeramente sin rumbo desde la muerte del mánager Brian Epstein en 1967. McCartney había asumido el papel de "papá" y no está del todo cómodo con eso.

¿Yoko Ono separó a los Beatles?

Ella está presente en prácticamente todas las sesiones de grabación, pero sobre todo como una fuerza benigna sentada junto a Lennon. Los otras parejas de los Beatles aparecen en el estudio, aunque no con tanta frecuencia. En un momento, McCartney incluso hace una broma profética sobre ella.

"Va a ser algo increíblemente cómico dentro de 50 años; se separaron porque Yoko se sentó en un amplificador", dice.

La tarde después de que Harrison se fue, Los Beatles restantes claramente expresaron su frustración con música agresiva y atonal, y Ono tomó su micrófono en un momento fascinante.

¿Los Beatles se habían convertido en un cuatro de artistas solistas?

Colaboran constantemente, pidiendo y aceptando consejos. En un momento, Harrison le confiesa a Lennon que ha tenido problemas para completar la letra "attracts me like no other lover" (me atrae como ninguna otra amante) en "Something". Lennon sugiere usar una frase sin sentido, "me atrae como una coliflor", hasta que surja algo mejor.

A lo largo del documental, los espectadores pueden ver cómo surgió la canción "Get Back" de McCartney elaborando un riff en el costado, y él y Lennon intercambiando selecciones líricas e intercambiando ideas para convertirla en una canción que criticara el sentimiento antiinmigrante y la banda completa trabajando en el arreglo. Satisfecho con el resultado final, es Harrison quien sugiere lanzarla inmediatamente como un sencillo.

Verlos trabajando juntos es un artefacto enormemente importante, no solo para los fanáticos de los Beatles sino para cualquiera que sea creativo, dijo Bob Spitz, autor de "The Beatles: The Biography", publicado en 2005.

Los Beatles son una de las pocas bandas de la historia que no volvió a reunirse después de separados. Por la desgracia de Lennon, Paul, George y Ringo se juntaron en 1995 para grabar en "Anthology", pero jamás volvieron a tocar juntos.





(Nayelli Langarica)