Glenn Close se quedó sin Oscar, pero arrasó con tremendo "perreo"

Glenn Close pasa a la historia de los Premios Oscar, por octava ocasión la legendaria actriz se queda sin ganar una estatuilla de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Glenn Close estuvo nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su participación en la película "Hillbilly, una elegía rural".

La actriz surcoreana Youn Yuh-Jung de la película "Minari" logró vencer a Glenn Close y se llevó el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Glenn Close es una de las actrices más reconocidas de Hollywood, desafortunadamente no ha logrado ganar el máximo galardón del Oscar.

A lo largo de su larga trayectoria Glenn Close ha sido nominada en ocho ocasiones por sus actuaciones en las películas: "The World According to Garp" 1982, "The Big Chill" 1983, "The Natural" 1984, "Fatal Attraction" 1987, "Dangerous Liaisons" 1988, "Albert Nobbs" 2011 y "The Wife" 2018.

Lejos de preocuparse por ser la gran perdedora de los Premios Oscar 2021, Glenn Close demostró su gran sentido del humor y durante la premiación arrasó al protagonizar un divertido baile.

Glenn Close se robó la noche al "perrear", la actriz se levantó de su lugar y movió el cuerpo al ritmo de la canción "Da Butt".

El divertido baile de Glenn Close se volvió viral rápidamente, en redes sociales se llevó los aplausos del público, quienes reconocieron su trabajo como actriz y no dudaron en mostrar su admiración.

(Ann Ventura)