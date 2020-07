"Grey's Anatomy" abordará el tema del covid-19 en su próxima temporada

En una entrevista Krista Vernoff comentó: No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

En su próxima temporada "Grey's Anatomy" contará las desgarradoras historias que ha dejado la crisis sanitaria que se vive por el coronavirus.

De acuerdo con El Imparcial, la productora Krista Vernoff reveló a la revista People, que la serie abordará la pandemia del covid-19 en su temporada 17.

Vamos a abordar esta pandemia con seguridad. No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas.

Durante el panel "Quarantreamig: Comfort TV That Keep Us Going", se explicó que los escritores han recibido asesorías de médicos reales para abordar el tema del covid-19 de manera profesional.

Este año escuchar las historias del médico fue diferente. Se ha sentido más cómo terapia. Los médicos entran y somos las primeras personas con las que están hablando sobre este tipo de experiencias que están teniendo. Están literalmente temblando y tratan de no llorar, están pálidos y hablan de eso como guerra, una guerra para la que no fueron entrenados.

Los productores y escritores de la serie "Grey's Anatomy" continúa trabajando en los capítulos de la temporada 17 para ver que estas historias cobren vida ya que el rodaje de la temporada sigue pospuesto debido a la pandemia.

