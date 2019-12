Grupos religiosos boicotean película de Netflix, en la que Cristo es un hombre gay

La plataforma de streaming lanzó un especial de Navidad que no tiene contentos a los cristianos (FOTO TOMADA DE LA WEB)

La compañía de streaming, Netflix, estrenó en Brasil una película de corte humorístico en la que se mostró a Cristo como un hombre gay, misma que ha molestado a los cristianos y católicos por presentar a Cristo como homosexual.

De acuerdo al portal Reporte Indigo, la película se titula "The first temptation of Christ" (La primer tentación de Cristo) puso a prueba al público más conservador de la plataforma.

Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo já tá disponível e eu não recomendo assistir durante a ceia da família. pic.twitter.com/dj1attro1f — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) December 3, 2019

El nombre de la película también hace referencia, en tono de burla, al título del filme dirigido por Martin Scorsese, "La última tentación de Cristo".

Tras el estreno de la película grupos religiosos se organizaron para lanzar una petición a través del sitio Change.org para que Netflix la retire de su catálogo, hasta el momento llevan más de 180 mil firmas a favor.

El objetivo del grupo que convocó a juntar las firmas es llegar a 200 mil parar exigir a Netflix la salida de su programación.

La razón para solicitar esto es que este filme "ofende gravemente a los cristianos".

La premisa de la película es que Cristo, quien está cumpliendo 30 años de edad, trae un invitado sorpresa a conocer a su familia.

El supuesto amigo de Cristo, quien eventualmente se convierte en su pareja, revelará su identidad a los largo de la trama.

auc