HBO Max presenta el primer tráiler del reencuentro de Harry Potter

Todavía no termina el año y ya hay varias historias que prometen hacer del 2022 un año memorable, empezando por el documental que ha preparado HBO Max para los fans del mundo mágico que creo J.K Rowling, "Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts"

El elenco de la saga de Harry Potter se reunió para celebrar los 20 años del debut cinematográfico de esta mágica historia, los protagonistas Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint vuelven a compartir cámara para contar lo que significó este proyecto para ellos y recordar sus mejores momentos, así lo revela el primer tráiler compartido por HBO Max.

Pareciera que no ha pasado el tiempo y que ha pasado mucho tiempo, expresa Emma Watson en el adelanto. Es el momento perfecto para estar con todos y recordar, afirma Rupert Grint. Lo que más me asustaba era que ya había acabado lo más importante de nuestra vida y al verlos a todos... veo que no ha acabado, dice Daniel Radcliffe.

En el avance presentado por la plataforma de streaming aparecen la experimentada actriz Helena Bonham Carter, quien dio vida a la villana Bellatrix, y el actor Ralph Fiennes, quien interpretó al icónico Lord Voldemort.



EL AMOR CONTINÚA, "HERMIONE" Y "RON" SE REENCUENTRAN CON EMOTIVO ABRAZO

Uno de los momentos más emotivos del primer avance de "Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts" fue el abrazo entre Rupert Grint y Emma Watson, quienes interpretaron a Ron Weasley y Hermione Granger en las películas de Warner Brothers.

"Siempre tendremos este lazo tan fuerte", le dice el Rupert a Emma antes de abrazarla.

En la saga de libros que fue todo un éxito en la pantalla grande Ron y Hermione tuvieron un tórrido romance que maduró en un matrimonio que tuvo a dos hijos magos.

ELENCO DE HARRY POTTER 20 ANIVERSARIO: REGRESO A HOGWARTS

Además de los tres protagonistas principales, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes y Chris Columbus, director de las dos primeras películas de la saga: "Harry Potter y la piedra filosofal" (2001) y "Harry Potter y la cámara secreta" (2002), en la épica reunión participan:

Tom Felton (Draco Malfoy)

Robbie Coltrane (Hagrid)

Gary Oldman (Sirius Black)

Jason Isaacs (Lucius Malfoy)

Imelda Staunton (Dolores Umbridge)

Los gemelos James y Oliver Phelps (Fred y George Weasley)

Mark Williams (Arthur Weasley)

Bonnie Wright (Ginny Weasley)

Matthew Lewis (Neville Longbottom)

Evanna Lynch (Luna Lovegood)

Ian Hart (Profesor Quirrell)

Alfred Enoch (Dean), entre otros.

Asimismo, el especial contará con la presencia del mexicano Alfonso Cuarón, quien dirigió "Harry Potter y el Prisionero de Azkaban" (2004).

¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ EL REENCUENTRO DE HARRY POTTER?

El especial retrospectivo Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts se estrenará el próximo sábado 1 de enero en HBO Max en punto de la medianoche, así lo aseguró el estudio Warner Bros.

