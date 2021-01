Hollywood rompe récord de mujeres directoras en 2020

Las mujeres siguen destacando en muchos ámbitos, el séptimo arte no podía ser la excepción, en 2020 Hollywood rompió récord de mujeres directoras.

La industria del cine sigue teniendo muchas cuentas pendientes delante y detrás de las cámaras, pero contar con más mujeres en puestos de control creativo es una de las más importantes. Así lo demuestran una vez más en el Centro de Estudio de las Mujeres en la Televisión y el Cine (Center for the Study of Women in Television and Film) de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, que cada año publican las reveladoras estadísticas del rol de las mujeres creativas en Hollywood.

El 2020 estuvo marcado por la pandemia de la covid-19, sin embargo, esto no frenó el talento y la creatividad de las cineastas, las mujeres directoras han roto un récord en la industria norteamericana: un 16% de las películas más taquilleras de 2020 estuvieron lideradas por una directora, y la representación femenina en su conjunto, esto incluyó a guionistas, productoras, etc, esto ascendió al 21%. En 2019 solo fue el 12% y el 4% de 2018.

Este importante logro se debió en la representación femenina en la dirección cinematográfica con películas taquilleras como "Wonder Woman 1984" de la directora Patty Jenkins y "Aves de presa" de Cathy Yan, y grandes apuestas en la próxima temporada de premios como "Nomadland" de Chloé Zhao, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia.

A pesar de romper un récord en 2020 esto sigue siendo insuficiente, desafortunadamente el 80% de las películas más importantes todavía no tienen una mujer al frente, así lo señaló a la revista Variety la doctora Martha Lauzen,

La buena noticia es que hemos visto dos años consecutivos de crecimiento para las mujeres que dirigen, algo que rompe un patrón histórico reciente en el que los números tienden a subir un año y bajar el siguiente; la mala noticia es que el 80% de las películas más importantes todavía no tienen una mujer al frente.

Martha Lauzen, comentó que los números todavía son muy preocupantes. Y más aún cuando comprobamos otras áreas del cine: en las 100 películas más taquilleras de 2020, hubo un 28% de productoras, un 21% de productoras ejecutivas, un 18% de montadoras, un 12% de guionistas y un 3% de directoras de fotografía. El estudio también incluye datos de la representación en las películas estrenadas directamente en streaming, donde el número de mujeres asciende al 19% y, solamente el de directoras, a un 10%.

Un dato interesante que arrojó el estudio fue que una mujer directora está más inclinada a contratar mujeres en el resto de oficios de la producción. Así lo demuestra que, en 2020, las cineastas contasen con un 53% de mujeres guionistas frente al 8% que trabajaron en películas dirigidas por hombres. El patrón se repite en el montaje (39% montadoras con mujeres, 18% con hombres) y también en el apartado musical (un 13% de compositoras con mujeres, un 4% con hombres).

Por la pandemia de covid-19 la industria cinematográfica tuvo que suspender muchos estrenos a nivel mundial, dejando un posible espacio para ese incremento en las estadísticas. ¿Serían los mismos números de haber llegado a la cartelera las nuevas películas de "James Bond", "Fast and Furious", "'Dune", "West Side Story", dirigidos por hombres?-

La brecha de género sigue siendo muy grande, solo el 14% de los nominados a la Mejor Dirección en la historia de los Oscar han sido mujeres, esto significa que el 84% aún son directores.

