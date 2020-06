Hollywood tras la pandemia: ¿cómo cambiará la industria?

Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias... Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado... expresó Albert Einstein, quien complementó su afirmación con otra máxima: Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia.

Cuando Hollywood se detuvo por la pandemia del coronavirus, el cierre se extendió por la ecosfera cinematográfica afectando a todos, desde los que se encuentran en las salas de juntas de los estudios hasta los equipos que mantienen los sets de películas dirigidos a la audiencia que ahora se queda en casa. A medida que la industria trata de descubrir cómo avanzar, los profesionales de toda la línea de producción se preguntan no solo cuándo podrían volver a trabajar, sino también cómo será un set de película post pandemia.

Directores, guionistas, fotógrafos, actores y más; fueron testigos del cierre paulatino de los sets de grabación, de la cancelación de proyectos y del primer estimado de reapertura que tendría Hollywood, claro, todo sin tener conocimiento de las dimensiones que tomaría a nivel mundial la crisis sanitaria por el del SARS-CoV-2, la nueva cepa del coronavirus. Gina Prince-Bythewood, director y guionista, "Beyond the Lights", dijo que cuando ocurrió el cierre por primera vez, todos los estudios, todas las compañías decían que únicamente sería por dos semanas. No obstante, todos sabían que era una ilusión: "Podías sentir que esto se iba a hacer más grande. Ahora tengo la sensación de que las producciones comenzarán de nuevo en junio".

Por otro lado, el director de "Blockers", Kay Cannon, comentó que en un principio pensó que la pausa solo duraría unas pocas semanas, después lo amplió a unos meses. Ahora ve el panorama completo en donde el calendario es cada vez menos claro. Ahora todo depende de cuándo se pueden tomar medidas para garantizar la seguridad del elenco y la tripulación. Las pruebas y el rastreo exhaustivos son el primer paso del proceso. Cannon señaló que ha llegado a aceptar que nadie sabe nada y que la paciencia es su mejor amiga.

Jody Lee Lipes, director de fotografía en "A Beautiful Day in the Neighborhood", pensó que la producción se reactivaría antes del final del verano; sin embargo, otra parte de él pensaba que el riesgo no valía la pena. "Quiero poder apoyar a mi familia y hacer lo que amo, pero solo si todos los involucrados se sienten seguros", mencionó.

Sin embargo, no es la primera vez que Hollywood sufre los estragos de una pandemia.

CUANDO HOLLYWOOD CERRÓ EN 1918 POR LA GRIPE ESPAÑOLA

La gripe española obligó a cerrar las salas en Estados Unidos y a paralizar rodajes. "No habrá nuevas ´películas" hasta que termine la gripe", rezaba el titular de The New York Times del 10 de octubre de 1918. El cine comercial aún no había cumplido la mayoría de edad y los periódicos entrecomillaban palabras para entonces extrañas, como "películas". No obstante, para la industria de Hollywood la semilla del triunfo ya había germinado, convirtiendose en un rentable negocio que de pronto se segó por la pandemia de la mal llamada Gripe Española.

Hollywood no se recuperó hasta el año siguiente, en mitad de un mundo en caos, mirando de reojo las consecuencias del armisticio alemán tras el final de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. Pero hasta el momento en que se vio la luz al final del túnel, el séptimo arte y los negocios que lo rodean vivieron meses de angustia. Las productoras pararon los rodajes (no tanto por el miedo al contagio como por la caída de la demanda en un mundo sin plataformas ni televisiones) y las distribuidoras retrasaron los estrenos que tenían pendientes ante el cierre de las salas de todo el país, excepto de Nueva York. "La ciudad tendrá que contentarse con imágenes viejas en lugar de la llegada semanal de nuevos carretes", mencionaba el NYT en aquella crónica.

¿QUÉ PUEDE APRENDER EL CINE DEL SIGLO XXI DE LO QUE SE VIVIÓ EN AQUEL ENTONCES?

El libro "Historia de la industria del cine estadunidense", de Benjamin P. Hampton, publicado en 1931, llega a una conclusión que hoy se podría aplicar: "Los productores que dudaron perdieron terreno en la pugna por la supervivencia industrial, y aquellos que ignoraron el sentido común en los negocios y se lanzaron a seguir una corazonada salvaron el pellejo", cita el mítico analista Richard Brody en "The New Yorker". Las empresas más pequeñas cerraron, y se produjo una concentración del negocio en manos de las más grandes. Las "majors" no dejaron de crecer, haciéndose con los pequeños huecos que dejaban las que se marchaban. Los estragos de la pandemia, unidos al final de la guerra, sentaron las bases de los megaestudios que levantaron el Hollywood dorado y en la que los grandes estudios dominaron la producción, distribución y la exhibición en sus propios cines. ¿El escenario actual es realmente diferente al pasado?

Hoy la situación parece replicarse. La concentración es cada vez mayor, ejemplo de ello es Disney, un gigante que no deja de añadir nuevos planetas a su ya enorme universo, ya lanzaron su propia plataforma online, Disney Plus, donde muestra su potencial con todo los clásicos de Disney, más la Fox, todo Pixar, casi Marvel al completo, La guerra de las Galaxias... NBCUniversal estrenó "Trolls 2: Gira mundial" directamente por internet, en alquiler a un precio de 19.99 dólares para ver en 48 horas, y ha recaudado más de 92 millones de euros, muy por encima de lo imaginado en tiempos de pandemia, tanto que de facto ha declarado la guerra a las grandes empresas de exhibición, como AMC, que ha dicho que no estrenará nada de Universal en los 1000 cines que tiene en todo el mundo si no confirman que mantendrán la ventana exclusiva del estreno en salas.

Con estas bases, quizá el mayor cambio se constate en un nuevo control de los estrenos en cines. No sería raro imaginar que los estrenos en salas se conviertan en eventos especiales, limitados a una semana o un mes y que coexistirán, o precederán brevemente, al lanzamiento en "streaming", algo similar a lo que ha hecho Netflix con "El irlandés", "Roma" o "Historia de matrimonio". La duda que aún persiste es ¿qué pasará con el dinero que dejarían de ingresar las productoras con esos "estrenos limitados"? Eso pasaría por que los estrenos pasen al alquiler en streaming en lugar del modelo de suscripción actual, o que las "majors" comiencen a apuntalar sus propias plataformas.

El cine de 1921, solo dos años después de la epidemia, no se parecía en nada a la industria de 1918, había cambiado radicalmente. Todo cambió, desde la duración de las películas hasta la forma en que las personas compraban las entradas, cuenta el historiador William Mann en Deadline. Mann cree que la situación es demasiado parecida a la de aquella época. Miro ahora los servicios de streaming y controlan la producción, distribución y exhibición. Y sí, (esta pandemia) hará que algunas de las empresas más pequeñas se queden sin trabajo, pero también es un modelo más eficiente y quizás esta industria encontrará la manera de sobrevivir.

¿QUÉ TENDRÍA QUE PASAR PARA QUE HOLLYWOOD VUELVA A REACTIVARSE?

El presidente del Gremio de Editores de Películas, maquillistas y directores, han revelado cuál sería el escenario idóneo para regresar de forma segura a los sets de filmación.

Nicki Ledermann, maquillista de la cinta "Joker", mencionó que su trabajo representa un mayor riesgo porque implica tocar a los actores. Sin embargo, resaltó que ya están capacitados para ser sanitarios y tener mucho cuidado de no propagar gérmenes o virus hacia y desde los actores, independientemente de si son transmitidos por el aire o por la sangre. "Las medidas de seguridad más estrictas y mejoradas están definitivamente en orden, pero para ser honesto, nada más que el aislamiento sería 100% seguro", resaltó.

Ledermann también señaló que con cualquier cosa en la vida, deberán adaptarse para que el entorno laboral y de vida sea lo más seguro posible para todos. Agregó que la única forma de hacerlo es que cada sindicato resuelva lo que se necesita para mantener segura su membresía específica, luego todos los demás sindicatos deberán combinar esas medidas de seguridad y crear un plan que funcione para todos.

Creo que las tripulaciones se sentirían protegidas (lo suficiente) y los estudios obtendrían la asegurabilidad que necesitan para comenzar de nuevo.

Por otro lado, el Presidente del Gremio de Editores de Películas, Alan Heim, revelo que todos fueron arrojados a esto cuando cerraron los estudios, refiriéndose a la incertidumbre, mencionó que hasta ahora ninguno de ellos sabe a ciencia cierta cómo sería el regreso, lo único que tienen son conjeturas, enormes suposiciones y en realidad no saben qué va a pasar. Al igual que Nicki Ledermann, señaló que los sindicatos se están esforzando mucho por mantenerse al tanto y hacer que el regreso a los sets de filmación sea seguro para todos sus miembros. Mencionó que está en contacto con presidentes de los otros sindicatos y que todos están muy preocupados por volver a trabajar demasiado pronto y sin protección.

¿CÓMO SERÍA UN SET DE PELÍCULA SOCIALMENTE DISTANTE?

"Un set de cine socialmente distante no es un set de cine ... es otra cosa. He oído hablar de algunas filmaciones de producciones que están restringidas solo a las personas en su hogar con el equipo que tienen y nadie fuera de su familia involucrado. Pero, ese es un acuerdo limitante. No creo que las personas puedan estar juntas en el mundo y estar 100% seguras de que no están propagando el virus", mencionó el director de fotografía Jody Lee Lipes.

¿QUIÉNES SERÁN LOS MÁS AFECTADOS EN EL CINE POR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA?

Para algunos los más afectados son el personal en general, desde oficinas hasta los encargados de limpieza, pero para otros los que tendrán mayores afectaciones serán las pequeños vendedores.

Las personas sin seguro, las personas a quienes se les paga menos, las personas que tienen la menor cantidad de ahorro, las personas que no tienen acceso a una buena atención médica y las personas que tienen o cuidan a personas con afecciones preexistentes. Creo que el mismo grupo de personas que son las más afectadas fuera de la comunidad cinematográfica, asegura Lipes.

Sin embargo, Lori Balton, gerente de ubicación y explorador de "Érase una vez ... en Hollywood", teme que los vendedores más pequeños no podrán pagar a sus empleados y mucho menos sobrevivir a la devastación económica.

Los vendedores más pequeños que no pudieron aguantar hasta este cierre de dos meses. Estamos empezando a verlo con nuestros socios comerciales en el LMGI (Location Managers Guild International), los proveedores de ubicaciones más pequeños que han apoyado la filmación en el lugar durante años. Espero que puedan resistir la tormenta y estar al otro lado de la curva, pero temo que muchos no puedan pagar a sus empleados y que no puedan sobrevivir a la devastación económica.

Al final, la industria de Hollywood seguirá buscando soluciones para retomar la producción de películas en un momento en que las ganancias de los estudios se desploman en medio de la pandemia por el coronavirus. Tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias y recurrir a nuevas tecnologías que les permitan seguir vigentes en un mundo cambiante y un entorno caótico.





(Nayelli Langarica)