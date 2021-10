"House of the Dragon", ve el primer tráiler de la precuela de "Game of Thrones"

"House of the Dragon", ve el primer trái...

"House Of The Dragon" está basada en la novela "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin, el spin-off contará la historia de la "Casa Targaryen" (FOTO TOMADA DE IG @houseofthedragonhbo)

HBO Max reveló el primer tráiler de "House Of The Dragon", la esperada serie es la precuela de "Game Of Thrones".

La serie "House Of The Dragon" está basada en la novela "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin, está ambientada 200 años antes que "Game Of Thrones", el spin-off contará la historia de la "Casa Targaryen".

"House Of The Dragon" tiene un gran elenco Paddy Considine, Matt Smith, Emma D´Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Olivia Cooke entre otros.

El rodaje de "House Of The Dragon" comenzó en abril de este año en Reino Unido. No obstante, debido a la pandemia de covid-19 las grabaciones se detuvieron, pero después se reanudaron.

HBO Max confirmo que la primera temporada "House Of The Dragon" tendrá 10 episodios.

¿CUÁNDO SE ESTRENA "HOUSE OF THE DRAGON"?

El esperado estreno de "House Of The Dragon" será hasta 2022, falta poco para que los fans de la saga de "Game Of Thrones" la puedan disfrutar y seguramente será un rotundo éxito.

TE DEJAMOS EL TRÁILER DE "HOUSE OF THE DRAGON"

(Ann Ventura)