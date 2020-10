Jared Leto regresa como Joker en la nueva versión de "Justice League"

Jared Leto regresa como Joker en la nueva versión "Justice League", el director Zack Snyder está preparando una nueva versión de película que llegó a los cines en 2017 y confirma la aparición del malvado villano de Ciudad Gótica como lo vimos en "Suicide Squad".

De acuerdo con Infobae, Joker fue uno de los personajes ausentes en la primera versión de "Justice League" por lo que será toda una sorpresa cómo Snyder planea agregar al personaje de Jared Leto a su historia.

¿"JUSTICE LEAGUE" MEJORADA?

Zack Snyder era el gran cerebro detrás del Universo Cinematográfico de DC Comics, dirigió "Man of Steel" en 2013 y "Batman vs Superman: Down of Justice" en 2016, cintas que no alcanzaron el éxito que esperaban. Pero tenía un as bajo la manga, "Justice League", la película que reuniría a todos los superhéroes de la franquicia.

Zack Snyder tuvo que abandonar el proyecto tras el suicidio de su hija Autumn. También se apartó de los preparativos de la cinta su esposa Deborah Snyder, quien habitualmente lo acompañaba como productora en todos sus proyectos.

Joss Whedon ("The Avengers", 2012; "Buffy the Vampire Slayer", 1997-2003) se incorporó entonces como sustituto para liderar la posproducción de "Justice League" y el rodaje de algunas escenas adicionales.

Esta película fue un fracaso en taquilla (recaudó 658 millones de dólares y a partir de un presupuesto estimado de 300 millones) y no recibió el respaldo de la crítica (tiene solo un 40 % de opiniones positivas en el agregado de reseñas Rotten Tomatoes).

En este contexto, muchos seguidores de DC Comics consideraron que la visión original de Snyder era mucho más oscura que la cinta que finalmente llegó a la gran pantalla y argumentaron que se había pervertido la naturaleza real del proyecto.

Ahí empezó la campaña #ReleaseTheSnyderCut, que fue creciendo en las redes sociales hasta que incluso estrellas de las películas de DC Comics como Gal Gadot o Ben Affleck llegaron a tuitearlo para pedir que se presentara el montaje de Snyder.

AL PÚBLICO LO QUE PIDA, "JUSTICE LEAGUE" DE SNYDER SALDRÁ A LA LUZ

Tras las exigencias del público Zack Snyder anunció que en mayo del 2021 estrenará su versión de "Justice League", adelantó que será algo totalmente diferente a la experiencia que se llevó el público tras ver la versión de Joss Whedon.

Será algo completamente nuevo. Y, especialmente para aquellos que vieron la película original, será una nueva experiencia alejada de esa cinta, dijo entonces a The Hollywood Reporter.

El director, que aún no ha visto el montaje que llegó a los cines, consideró que, por lo que le han contado de esa cinta, los espectadores han visto "un cuarto" de lo que él hizo en "Justice League".

En agosto se presentó el tráiler de la nueva "Justice League", con "Hallelujah" de Leonard Cohen como fondo musical.

Esta nueva interpretación de "Justice League" se dividirá en cuatro capítulos de una hora cada uno y podrán disfrutarse a través de la plataforma de streaming de HBO Max.

(Aline Núñez)