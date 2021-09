Joaquín Cosio será el nuevo Wolverine, el mexicano se suma a los X-Men de Marvel

Joaquín Cosio se sigue abriendo paso en el mundo de los superhéroes, tras su participación en la película de DC Comics, "Escuadron Suicida", ahora se suma a las filas de Marvel como un X-Men, interpretará a Logan en "Wolverine: La noche larga".

Marvel Comics México dio a conocer que Joaquin Cosio, quién dio vida a Mascarita en la película "Matando Cabos" y al Cochiloco en "El Infierno", interpretará a Wolverine en la adaptación al español del podcast titulado "Wolverine: La noche larga".

El podcast tendrá 10 episodios con una duración de 30 minutos aproximadamente, además contarán también con las voces de Marianna Burelli y Bruno Bichir.

Después de una serie de muertes misteriosas en Burns, Alaska, los agentes especiales Sally Pierce y Tal Marshall llegan a investigar. Muy pronto se dan cuenta de que hay más de lo que se puede ver, describe la sinopsis de "Wolverine: La noche larga".

JOAQUÍN COSÍO EN MARVEL

El podcast no es la primera producción de Marvel en la que Joaquín Cosio participa, anteriormente prestó su voz al persona Scorpio en la película animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Aunque su paso por las cintas de superhéroes y villanos no termina ahí, pues también se sumó a DC Comics con la película "Escuadrón Suicida" en la que interpreta al Mayor General Mateo Suárez.

Uno de los personajes más famosos de Cosío en México, Mascarita, volverá con la segunda entrega de "Matando Cabos" que en esta ocasión se enfocará en su personaje y se estrenará en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

(Aline Núñez)