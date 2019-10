"Joker": ¿Una obra maestra del cine o una exaltación a la violencia?

No las he visto. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más parecido que se me ocurre, por lo bien hechas que están, por los actores dando lo mejor de sí bajo esas circunstancias, son los parques de diversiones. No es cine de seres humanos tratando de conectar y transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano.