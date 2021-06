Kristal Silva de "Venga la Alegría" sale de "Survivor México" ¿Estaba planeado?

Ayer por la noche se vivió uno de los capítulos más polémicos del reality "Survivor México", pues entre un aparente complot de los integrantes de la tribu Jaguar para dejarse vencer en el juego de inmunidad grupal y que la conductora de "Venga la Alegría" Kristal Silva cedió su tótem de salvación a Cynthia, la querida ex reina de belleza abandono el programa de TV Azteca.

Recordemos que fue hace pocos días que Kristal sufriera un fuerte accidente que le provocó una cicatriz en el rostro, pero usuarios de redes sociales se volcaron contra la producción de "Survivor México" asegurando que todo había sido planeado e incluso los participantes habían accedido a engañar a su audiencia.

¿Merecía ser eliminada? ¿Debía quedarse a competir? ¿Se salió para casarse? Fueron algunas de las preguntas que lanzaron algunos usuarios de redes sociales.

Cabe señalar que la eliminación de Kristal Silva provocó diferentes reacciones sobre si todo estaba pactado.

En el programa anterior del reality show, Silva fue la afortunada en encontrar el "tótem de la resurrección", un objeto muy codiciado entre los participantes del show, luego de ello, Silva incluso comentó que pensaba hacer una alianza con su compañera de tribu, Cyntia, pues ambas tenían una buena relación.

Fue en el reciente programa en donde la tribu jaguar se encargó de elegir a tres integrantes que debían competir para seguir en el show. Las nominadas para ello fueron Cynthia González y Alejandra Toussaint. Sin embargo, Cynthia sacó un tótem de salvación y se salvó del duelo de eliminación.

Con ello, Paco Pizaña eligió a Kristal Silva para que compitiera contra Alejandra, una vez en el duelo de la eliminación que consistía en colocar piezas de madera para construir un puente y luego armar un puente, pero la participante que más tardo en hacerlo fue la conductora de "Venga la Alegría", provocando que fuera eliminada de Survivor México.

Al respecto, la conductora dijo que tenía con emociones encontradas. Aunque reconoció que se da cuenta de que es una persona con fuerza.

"Me siento feliz y al mismo tiempo triste, pues dejo este largo camino que recorrí con cada uno de ustedes, no esperaba que fuera tan rápido. Agradecida con Dios por ponerme aquí, porque cuando llegué no sabía ni que era Survivor, no llegué a medir la magnitud y la aventura del evento. Me voy satisfecha, porque me demostré lo fuerte que soy, más fuerte de lo que pensé y me voy con una cicatriz en la boca, pero no me importa, es una cicatriz de aprendizaje", reveló Kristal Silva en medio de lágrimas.

Finamente, el conductor del show preguntó a Alejandra si quería salvar a Kristal con el tótem, pero se negó: apagaron el fuego de Kristal Silva.

REDES REACCIONAN A SALIDA DE KRISTAL SILVA DE SURVIVOR MÉXICO

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron ante la eliminación. Para muchos fue injusta la eliminación de Kristal, mientras que para otros fue planeado para que la famosa pueda ir a casarse o a cumplir sus metas personales.

Esta mañana en el programa "Venga Alegría" se tomaron los primeros minutos para aclarar que esto no había sido algo que la producción había planeado y que ellos también se encontraban muy intrigados tras la salida de Kristal.

También realizaron una transmisión en vivo con "El Guarrior" para hablar de lo sucedido, en donde el conductor se mostro molesto por la falta de compromiso de los integrantes de la tribu "Jaguar", asegurando que esa no ideología del reality en donde los participantes siempre dan todo para poder salir vencedores.

