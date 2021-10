La era del streaming, las series más famosas de todos los tiempos

A través de los años han surgido series de televisión que se han convertido en las favoritas del público, tramas que cruzaron fronteras para ser vistas por miles y millones de personas; todos tenemos nuestras favoritas, algunas nos acompañaron durante nuestra infancia u adolescencia, y otras, nos sirvieron de distractor y consuelo durante los difíciles momentos que atravesamos durante la pandemia.

Estas historias de han convertido en compañeras de vida, es por eso que a continuación, te compartimos un listado de las series más populares y vistas de todos los tiempos.

Una de las más recientes en convertirse en la más vista en la historia de la plataforma de streaming, Netflix, es "El Juego del Calamar". La serie distópica surcoreana que fue vista por 111 millones de cuentas.

Por otro lado, regresando en el tiempo, a la década de los treinta cuando se estrenó la primera serie, "The Television Ghost", del género policiaco y cada capítulo solo duraba quince minutos, donde una víctima contaba cómo fue asesinada. Pero no fue hasta 1941 cuando se llevó a cabo por primera vez una emisión televisiva convencional desde un escenario de la ciudad de Nueva York.

Años después, seguían sin existir las plataformas streaming como Netflix, HBO, Disney +, Amazon Prime, Hulu y muchas otras; en ese entonces nos pegábamos a la televisión a la hora exacta, esperando ver un nuevo episodio, soportando los comerciales y quedándonos con la intriga de qué pasaría en el próximo capítulo.

Repasaremos algunas de las mejores series clásicas que nos han acompañado durante los últimos años.

FRIENDS

Esta famosa serie, Friends acaba de cumplir sólo 25 años, pero parece que lleva toda una vida con nosotros, generación tras generación.

Es considerada como una de las mejores series clásicas y es difícil que no conozcas a Joey, Ross, Chandler, Rachel, Mónica o Phoebe ya que atravesó fronteras por su comedia, y las aventuras de este grupo de amigos que habitualmente se reúne en la cafetería Central Perk.

La serie está al completo en Netflix, con 10 temporadas disponibles con las que podrás revivir cada uno de los 236 episodios o simplemente poner alguno de tus capítulos favoritos de Friends, alguno de esos momentos que muchos conocemos de memoria y que nos llevan acompañado durante más de veinte años.

EL EQUIPO A

Hannibal, Murdock, Fénix y M.A. se convertían en leyenda de televisión gracias a la sensacional "El Equipo A".

"En 1972 un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fue encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron de fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos", escuchábamos al empezar la serie.

Su furgoneta, las grandes escenas de acción y de humor y el eterno personaje interpretado por Mr. T quedaron grabados en la memoria de una generación. Una de las mejores series clásicas y de las más recordadas. En ella participó, como anécdota, una joven Ana Obregón en uno de sus primeros papeles en televisión

EL AUTO INCREIBLE

Michael Knight (David Hasselhoff) y su coche KITT son dos protagonistas imborrables de la infancia y adolescencia de muchos de nosotros. Esta serie trata sobre un prototipo de vehículo de alta tecnología que cuenta con un ordenador de a bordo con inteligencia propia, capaz de hablar con su conductor y de realizar tareas de forma independiente.

Knight combate las injusticias con la ayuda de KITT a lo largo de unos capítulos llenos de acción y escenas rebosantes de fuego, gasolina, golpes y testosterona, lo que convirtió la serie y a su protagonista en hitos de la cultura adolescente de la época. Su cabecera de inicio y su música, también son legendarias y reconocibles por cualquier fan de la serie.

ALF

Recordemos que las series familiares fueron muy populares a finales de los 80 y principios de los 90. Pero en el caso de la familia Tanner contaba con un miembro bastante peculiar que lo convertía en una de las mejores series clásicas de la época.

ALF (Alien Life Form) fue un gran éxito por las situaciones cómicas que resultaban de la convivencia de un personaje extraterrestre en la vida cotidiana de una familia norteamericana de finales de la década de los 80.

El entrañable ALF provenía del planeta Melmac y se alimentaba de gatos, lo que provocaba un conflicto con la mascota de la casa. La familia Tanner decide acoger a ALF en su casa mientras repara su nave y logra volver a su planeta, aunque para lograr esconderle sufren todo tipo de peripecias. Cuando hay visitas se tiene que esconder en la cocina y sufre el acoso de unos vecinos entrometidos y de una división militar especializada en vida extraterrestre que le está buscando. ALF se convirtió en un personaje querido y fácilmente reconocible en todo el mundo gracias a la distribución de la serie fuera de Estados Unidos.

SEXO EN NUEVA YORK

Cinco mujeres independientes y totalmente diferentes, pero con buena posición económica, con una buena vida. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cyntia Nixon y Kim Cattrall son las protagonistas.

En sus casi 100 episodios iremos viendo su día a día en bares, restaurantes, discotecas. Sus relaciones, sus amistades o sus negocios en uno de los grandes clásicos de televisión que podemos volver a ver en HBO o ponerte al día si no sabes de qué te hablamos.

Cabe señalar que ya se trabaja en una nueva temporada que tiene a sus fans muy emocionados, "And Just Like That..." se estrenará en el mes de diciembre en la plataforma de HBO Max.

MACGYVER

Si lo que buscas en una serie es acción te recomendamos ver Angus MacGyver, un agente secreto de gran inteligencia que no utiliza armas de fuego. Debido a un accidente que le costó la vida a un amigo intenta evitar la violencia y sólo va a armado con su navaja suiza y se ve obligado a utilizar todos los utensilios que se ponen a su disposición para salir de situaciones comprometidas. Imperdibles, chicles, cuerdas, mecheros... todo lo que tiene a mano lo acaba usando para desarmar a los enemigos y salir airoso de los conflictos.

Es un justiciero y un inventor y el argumento de la serie básicamente se centraba en ese aspecto, en la habilidad de MacGyver para encontrar soluciones inteligentes para salvarse en situaciones de vida o muerte con apenas unos cuantos recursos cotidianos que encontraba en ese momento junto a él. Episodios llenos de acción, especialistas y mucha inventiva por parte del personaje, que pasó enseguida a ser uno de los más queridos y recordados de la televisión.

EL PRÍNCIPE DEL RAP

Protagonizada por Will Smith y que lo logró catapultar como uno de los actores más reconocidos por su humor dando vida a Will, un chico de Philadelphia que, tras un altercado con una pandilla en su ciudad, es enviado por su madre a vivir con sus tíos y sus primos, la familia Banks, al lujoso barrio de Bel-Air en Los Ángeles.

Allí se introduce en un ecosistema muy diferente al suyo, un colegio de niños bien y ricachones entre los que destaca con su descaro y sus modales urbanos, alejados de las normas de la escuela y de la comunidad. Su tío Phil y sobre todo su primo Carlton son unos secundarios de lujo para una comedia inolvidable, una de las mejores series clásicas de todos los tiempos.

El Príncipe del Rap tuvo seis temporadas y se emitieron 148 episodios que fueron un éxito tanto en Estados Unidos como en la multitud de países a la que se exportó.

EXPEDIENTE X

Una de las mejores series de ciencia ficción de todos los tiempos, donde Danna Scully y Fox Mulder entretuvieron a miles de televidentes durante once temporadas tras su estreno en televisión en 1993.

Considerada una de las mejores series de ciencia ficción y misterio, de sucesos paranormales, de criaturas extrañas e incógnitas.

Expediente X funcionaba por separado o en conjunto. Había una trama lineal con los mismos personajes en cada uno de sus 218 episodios. Pero también funcionaba cada capítulo en sí mismo gracias a que cada uno contaba un suceso misterioso aislado que los dos protagonistas deben investigar y resolver. Un caso por episodio, permitiéndonos engancharnos a todo tipo de sucesos paranormales que solo Scully y Mulder son capaces de resolver.

Esta serie actualmente la puedes ver en Disney+. Además, también podemos ver la película lanzada en 1998 relacionada con Expediente X o la película de 2008 X Files: Creer es la clave.

ALLY MCBEAL

Si hablamos de los mejores clásicos en un bufete de abogados, Ally McBeal es ese personaje que a todos se nos viene a la cabeza. Ally McBeal se estrenó hace más de veinte años y sigue siendo una serie interesante.

Contó con más de 100 episodios en los que la protagonista, que da nombre a la serie, tendrá que trabajar como abogada y defender a todos los clientes que acuden al bufete.

Ally McBeal presentaba un caso por capítulo, por lo que era fácil ver episodios sueltos sin perderse demasiado en la trama. Cada caso empieza y acaba en el episodio. Y, además, conoceremos una trama lineal con personajes muy interesantes y una McBeal independiente y autosuficiente, pero, sobre todo, imaginativa y con alucinaciones y con una personalidad muy característica que harán que la serie sea un imprescindible.

BUFFY CAZAVAMPIROS

Esta serie se hizo famosa en la década de los ochentas o noventas, y narra la historia de Buffy Summers es una adolescente que debe luchar contra vampiros o contra demonios.

Summers ha sido elegida como Cazavampiros, aunque ella quiere vivir una vida normal y tranquila. Aun así, tendrá que enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad protagonizando un caso diferente en cada episodio, luchando contra todo tipo de criaturas y dando lugar a una de las mejores series clásicas de vampiros.

Ahora puedes verla en Amazon Prime Video, son más de 140 episodios, totalmente recomendables si quieres ponerte nostálgico con una serie que fue un completo éxito y un boom absoluto en los años de su estreno.

GUARDIANES DE LA BAHÍA

Es difícil no recordar esta serie por Pamela Anderson o David Hasselhoff, pues han sido el crush de muchas mamás o tías, pero también existe una película en donde Zac Efron enamoro a la juventud.

Guardianes de la Bahía se estrenó en 1989 y llevan treinta años salvando a todos en las playas de Santa Mónica. Incluso cuentan con una película, estrenada en 2017, que podrás ver en Netflix y que cuenta con nuevos actores, pero la misma dosis de vacaciones, agua, bañadores rojos y socorristas corriendo por la playa.

Baywatch nos cuenta la historia de un grupo de socorristas, como todos sabemos. Socorristas que deberán enfrentarse a tiburones, asesinos, terremotos y todo tipo de peligros en una California idílica en la que vivirán sus protagonistas y conoceremos sus historias, sus relaciones, sus actividades.

LOS SOPRANO

Antes de cambiar de siglo, se estrenó una de las que sigue siendo las mejores series clásicas de todos los tiempos, Los Soprano.

La trama de Los Soprano nos cuenta la historia de una familia italiana que se dedica a la mafia en Nueva York, con gran trasfondo social y sociológico, con un excelente retrato del poder y con casi 100 episodios de una gran calidad que la han convertido en una de las mejores de la historia.

La historia de Tony Soprano como principal protagonista y cabeza de familia, interpretado por James Gandolfini rápidamente se ganó el corazón de millones de fans y a la crítica.

Durante las seis temporadas que furo la serie fue una parodia negra de la sociedad, una denuncia social, la relación con el poderla lucha entre clanes desde una mirada realista a la mafia. Una serie imprescindible llena de referencias al gran clásico El Padrino, entre otros.

SOUTH PARK

A finales de los noventa llegó una serie de animación que los niños no podían ver, que se emitía de madrugada y que ahora podemos volver a ver en Netflix si en su momento tus padres no te dejaron. Varias temporadas disponibles de estas situaciones surrealistas protagonizadas por Kyle, Cartman, Stan y Kenny.

Sus cuatro protagonistas eran maleducados, sus canciones llenas de palabrotas, violencia y un lenguaje soez que seguro que has repetido alguna vez.

No es una serie apta para ver con niños pero que encantará a adolescentes o a los que fueron adolescentes en los noventa y tenían que esperar a las dos de la mañana para poder verla.

LOS SIMPSON

Esta es la familia amarilla es quizá la más famosa, gracias a sus cinco personajes sigue vigente después de treinta años. La serie de McGroening tiene más de 700 capítulos disponibles y puedes verla en Disney Plus o por el 7 de Tv Azteca.

Poco tenemos que decir sobre una serie que todos hemos visto alguna vez, sobre las canciones que todos sabemos de memoria o sobre personajes que llevan años acompañándonos (como Tenacitas, por ejemplo) Pero siempre es buena idea volver a ver un capítulo de Los Simpson y rememorar situaciones divertidas con un humor irreverente, con las relaciones entre la familia o con la marcada personalidad de cada uno de los personajes. Los Simpson, además, lleva años funcionando como crítica a la actualidad, a todos los temas del día a día o con personajes conocidos que hacen su aparición en el pueblo amarillo.

Pero con el avance de la tecnología y la llegada de plataformas de streaming nuevos éxitos han conquistado los corazones de millones de fans.

Por ejemplo, tenemos el éxito del momento, "El Juego del Calama", que recientemente fue nombrada como la serie más vista de Netflix.

La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de Netflix, quien aseguró que más de 111 millones de seguidores se unieron al juego mortal de la producción coreana. A diferencia de muchas otras series, a "El juego del calamar" solo le bastó menos de un mes de su estreno para lograr esta hazaña.

Sin mucha promoción, la serie se estrenó el pasado 17 de septiembre, logrando rápidamente llamar la atención de los suscriptores, donde 456 concursantes competían en un misterioso juego mortal de supervivencia, donde el ganador se llevaría una cantidad de 45 600 millones de wones.

LOS BRIDGERTON

Basada en las célebres novelas de Julia Quinn, la primera temporada de Los Bridgerton consiguió batir todos los récords de la historia de Netflix si se tiene en cuenta la ausencia que tuvo en el primer mes disponible. En total, en los primeros 30 días, la ficción se coló en los hogares de 82 millones de espectadores. Un récord sin precedentes en la plataforma. Todo gracias a la historia de los ocho hermanos Bridgerton y su lucha por encontrar el amor y la felicidad.

THE WITCHER

La serie The Witcher es el claro ejemplo de que el mundo que desarrolló Andrzej Sapkowski en la década de los 90 está más de actualidad que nunca. Esta producción estadounidense es la segunda más vista de la historia de Netflix gracias a que la vieron 76 millones de personas durante su primer mes en la plataforma. La producción, de la que se estrenará la segunda temporada el próximo diciembre, se centra en las peripecias del cazador de monstruos Geralt de Livia.

LA CASA DE PAPEL

La serie española por excelencia. La cuarta temporada de ´La casa de papel´ consiguió reunir a más de 65 millones de espectadores durante su primer mes de emisión. Un número que la sitúa como la cuarta en la clasificación general, aunque, eso sí, su puesto podría mejorar tras el estreno de la quinta y última temporada, cuya primera parte vio la luz el pasado 3 de septiembre. ¿Conseguirá el mayor atraco de la historia romper su propio récord?

YOU

Esta historia original de Netflix, trata de un asesino con mentalidad compleja, además de obsesiva, ya cuenta con tres temporadas

En la tercera ahora You no está solo sino también cuenta con la compañía de la madre de su hijo y su ahora esposa Love Quinn. Esta pareja tiene un pasado lleno de romance, homicidios y enemigos en Los Ángeles, de los cuales tendrán que huir para criar a su hijo.

STRANGER THINGS

Aquí un grupo de amigos se enfrentan a una aventura inimaginable. La historia arranca durante la década de los 80, en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, cuando un niño llamado Will Byers desaparece misteriosamente, hecho que destapa los extraños sucesos que tienen lugar en la zona, producto de una serie de experimentos que realiza el gobierno en un laboratorio científico cercano.

Además, en la ciudad aparecen fuerzas sobrenaturales inquietantes y una niña muy extraña. Ella, junto con los amigos de Will, se encargará de buscarlo, sin imaginar lo que tendrán que enfrentar para encontrarlo. Inadvertidamente, crearon un portal a una dimensión alternativa llamada "Upside Down" ("El Otro Lado").

Stranger Things cuenta con 3 temporadas y la cuarta se espera se estrene en 2024.

JUEGO DE TRONOS

Quizá esta es la serie más vista de HBO, que por siete temporadas tuvo a todos sus fans en la orilla de su sillón y aunque el final no fue lo que nadie esperaba quedará en la memoria de esos miles de espectadores que semana a semana veía capitulo a capitulo y sacaban sus esperados memes.

Solo su último capítulo fue visto por más de 10 millones de espectadores en HBO, y otros millones más lo vieron en línea de manera ilegal.

Juego de Tronos también se hizo presente con regularidad durante la temporada de premios e incluso fue nominado para dos Globos de Oro en 2017. Solo en 2019, el programa fue nominado para un total de 32 Premios Primetime Emmy y ocupa el segundo lugar en términos de premios Emmy en general.

