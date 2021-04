La historia de "Friends", el principio, el fin y el reencuentro

Un grupo de amigos se sienta en torno a una mesa, hablando de nada. La vida, el trabajo, las relaciones. De todo y de nada. De lo que importa y de lo que no. Y siempre hay alguien que dice "como en ése capítulo de Friends en el que..." "O cuando Joey...", para luego terminar estas frases a carcajadas. Y entonces nos damos cuenta de que no importa si Friends fue alguna vez o si será siempre la mejor comedia de todas. Realmente no importa.

El 22 de septiembre de 1994 aparecía el episodio piloto de una sitcom que en aquel momento y vista a la distancia, parecía tener muy poco que ofrecer. Las actuaciones estaban un poco más guionadas y se hacía presente ésa característica de los capítulos de prueba que evidencia la falta de química entre los actores y la dureza de los diálogos. Aquel primer episodio (que en algún momento estuvo a punto de llamarse Across de Hall y de tener ente sus filas a Jon Cryer de Two and a Half Men como Chandler), resultó una gema preciosa para una época en la que las comedias sobre nada y el humor blanco y pulido tenían un lugar asegurado en el público.

LA HISTORIA DE "FRIENDS" EN DATOS

- Insomnia Cafe, Friends Like Us y Six of One fueron algunos de los títulos que manejaron sus creadores antes de finalmente decidirse por el sencillo Friends.

- Desde 1995 fue común escuchar en las peluquerías "el corte Rachel".

- En principio, el personaje de Chandler Bing se había contemplado como gay, pero cambiaron de parecer cuando el rol fue asignado a Matthew Perry. Antes se había considerado a Jon Cryer (de Two and a Half Men).

- Courteney Cox iba a interopretar a Rachel, pero se vio más atraída por Monica y cambió. Tea Leoni también rechazó el papel que catapultó a Jennifer Aniston.

- Las tramas principales iban a ser Mónica, Ross, Rachel y Joey, mientras que Chandler y Phoebe serían secundarios. La pareja protagónica serían Monica y Joey.

- Después del final de la serie, el estudio 24 en Warner Bros Studios, fue renombrado como "The Friends Stage".

- El capítulo más visto en su historia, se transmitió después del Superbowl de 1996.

- Ellen DeGeneres fue considerada para el personaje de Phoebe.

- Bruce Willis participó como invitado en la trama y no cobró nada, ya que se trataba de una apuesta que perdió con Matthew Perry.

- I'll Be There for You, el tema principal de Friends, fue escrita por los productores de la serie, David Crane y Marta Kauffman, junto con integrantes del grupo The Rembrandts, quienes la interpretaron.

- Courteney Cox fue la única de los seis actores que nunca recibió una nominación al Emmy. Jennifer Aniston y Lisa Kudrow fueron las únicas que se llevaron estatuillas individuales a casa.

- El famoso marco dorado que decora la puerta del departamento, inicialmente era un espejo, pero se rompió y decidieron dejarlo así.

- No se había considero que Ross y Rachel quedaran juntos, pero debido a la química que se creo entre ambos, los guionistas cambiaron de parecer.

- Cada capítulo (que duaraba apróximadamente 22 minutos sin cortes comerciales) era grabado en alrededor de seis horas.

- La escultura del perro blanco de Joey, en realidad era de Jennifer Aniston, quien la recibió de una amiga como amuleto de buena suerte.

- El episodio final fue visto por más de 50 millones de televidentes. La cantidad de veces que ha sido visto, nos imaginamos que es incalculable.

- Dos años antes de estrenarse, Lisa Kudrow interpretó Úrsula, la hermana gemela de Phoebe, en la serie Mad About You. Es decir, en Friends, retomó el personaje.

- Brad Pitt, Robin Williams, Ben Stiller, George Clooney, Julia Roberts, Reese Witherspoon, Paul Rudd, Jon Favreau y Hugh Laurie fueron algunas de las estrellas invitadas que desfilaron en hilarantes capítulos.

- Los números de los departamentos cambiaron a lo largo de las temporadas, del 4 y 5 pasaron a ser el 19 y el 20, ya que las personas asumían que antes quedaban en un piso bajo.

- Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry y David Schwimmer se conviertieron en los actores mejores pagados de la TV al recibir el famoso millón de dólares cada uno por episodio.

EL REENCUENTRO DE "FRIENDS"

Lo primero que comenzó a circular fue el rumor de que se estaba trabajando en una película que reuniría a los personajes clásicos, pero después se pudo comprobar que eso nunca iba a suceder, así que HBO Max decidió hacer algo bueno por todos y darle a Friends una segunda vida.

¿Cómo? Pues con una reunión especial que fue anunciada hace más de un año y que finalmente terminaron de filmar. El especial de Friends marcará la primera vez que Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry y Scwhimmer están juntos en la pantalla después del dramático final de la serie en el 2004.

La covid-19 evitó que el especial pudiera llegar a la plataforma en mayo de 2020, que era el plan original, pero hace unos días la cuenta oficial de Friends reveló el que la reunión ya se había filmado, lo que significa que está más cerca de su estreno.

HBO Max no ha confirmado todavía cuándo será ese estreno, pero al menos sabemos que ya terminaron y que podríamos ver el resultado este mismo año. HBO Max llega a México en el verano, así que es posible que el estreno se programe para ese momento.

¿CÓMO PUEDES VERLO?

Para poder ver el especial, vas a tener que contar con una suscripción a HBO Max, donde además podrás ver todas las temporadas de la serie original.

¿QUIÉNES REGRESAN?

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry fueron confirmados el año pasado, junto con los creadores Crane y Kauffman, pero no se sabe si solo ellos aparecerán o si vamos a poder ver a otros personajes icónicos de la serie, como Gunther, Janice o los papás de Ross y Mónica.

¿CÓMO SERÁ LA REUNIÓN?

Este es un especial unscripted, lo que significa que no será como un capítulo de la serie, sino que será una especie de talk show en el que los actores y los creadores van a compartir anécdotas, historias y recuerdos de su tiempo trabajando en Friends.

Schwimmer confirmó eso en una entrevista en The Graham Norton Show, pero se burló de que "hay una sección que no quiero revelar donde todos leemos algo". Además, el especial contará con accesorios icónicos y piezas del set junto con algunas imágenes detrás de cámaras de la serie.





(Imelda Téllez)