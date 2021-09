La historia de Mugunghwa, la aterradora muñeca de "El Juego del Calamar"

La nueva serie de Netflix, "El Juego del Calmar", se apoderó de la conversación en redes sociales y uno de los temas más comentados, que incluso ha servido de inspiración para memes, es la aterradora muñeca gigante del juego "Luz roja, luz verde".

ALERTA DE SPOILER

Si aún no has visto esta popular serie coreana, te recomendo volver cuando hayas visto al menor el primer episodio de "El Juego del Calamar", si no te molesta el spoiler, acompáñame a ver esta historia.

La trama de esta producción de Netflix presenta a un grupo de personas con deudas exorbitantes que se aventuran a unos mortales juegos con el fin de ganar una jugosa cantidad de dinero. El concurso comienza con 456 participantes que salen a un patio para jugar lo que parece ser un famoso juego infantil coreano llamado "Luz roja, luz verde", lo que parece ser una dinámica inocente termina en una sangrienta cacería.

En esa primera prueba, una muñeca es la fuente del terror en el juego, pues cuando esta se da la vuelta, los jugadores deben correr al otro lado del patio, pero cuando deja de escucharse la canción que habilita a la acción, su cabeza gira y registra que no haya movimiento de nadie. Si alguien se mueve, sus ojos que son cámaras con sensores, lo ubican y lo matan de un disparo.

LA MUÑECA DE "EL JUEGO DEL CALAMAR" ES REAL

La nena gigante ya entró en la lista de juguetes casi diabólicos, como Chucky, de la famosa saga de terror, Annabelle, de la franquicia "El conjuro", o el muñeco de la película "El niño". La diferencia con estos tres, es que su origen no está ligado a ninguna posesión demoníaca ni hay alrededor un contexto de crímenes: lo más perturbador es que es una figura infantil decorativa que está en un museo de Corea del Sur.

De acuerdo a lo que publicó el sitio coreano The Smart Local, la muñeca es real y está ubicada en un museo de carruajes del condado de Jincheon, en Chungcheong del Norte, más conocido como Macha Land. Varias cuentas de Instagram publicaron fotos de la muñeca en uno de los patios del lugar.

Según el portal JTBC News, la producción de El juego del calamar pidió prestada la muñeca para rodar las escenas de la primera competencia y después la devolvieron. Hay imágenes en diferentes perfiles de Instagram en las que se ve a la figura, otras en las que no está y algunas en las que está envuelta en nylon y papel.

Una de las situaciones más curiosas que no tienen mucha explicación entre los sitios asiáticos consultados es que a la muñeca le falta la mano. Según la comunidad online surcoreana Theqoo, esto ocurrió después de que los creadores del ciclo llevaran otra vez a la figura a su lugar original.

CÓMO SE LLAMA LA MUÑECA DE "EL JUEGO DEL CALAMAR"

En un artículo que figura en el sitio de foros de Corea Dcinside se explica que la muñeca tiene nombre: se llama Mugunghwa. Esta palabra tiene un significado especial en la sociedad de Corea del Sur.

La web Korea.net detalla que mugunghwa es el nombre con el que se conoce a la flor nacional del país, denominada técnicamente como hibiscus syriacus. Se cultiva en varias partes del mundo y es un símbolo muy relevante en la cultura coreana desde hace siglos.

Ese vocablo, precisa el sitio especializado en la cultura coreana, significa "flor eterna que nunca se desvanece". Es tan relevante que uno de los tres reinos de Corea, que existió entre los años 57 a.C y 935 d.C, "se autodenominó como Geunhwahyang, lo que traducido al español significa ´país del Mugunghwa´", agregó el portal.

Además, los antiguos chinos se referían a Corea como "la tierra de los hombres sabios donde florece el mugunghwa", otra referencia al nombre de la muñeca.

En qué lugar apareció una muñeca parecida a la de "El juego del calamar"

Mientras que la original aparece en este museo, hay varias replicas que fueron vistas en diferentes zonas comerciales del mundo. En Asia, el ciclo se promocionó en varios países.

Por ejemplo, en un shopping de Manila, la capital de Filipinas, se vio a una muñeca, de menores proporciones pero similares características que la de la ficción, mientras "vigilaba" la entrada.

La imagen se volvió viral y sirvió, lógicamente, como promoción de la serie.

El juego del calamar ya está primera entre las ficciones más vistas de la plataforma Netflix en todo el mundo. La presencia de estrellas coreanas entre su elenco, como Park Hae-soo, Lee Jung-jae, Jung Ho-yeon, Oh Young-soo y Gong Yoo (recordado por ser el protagonista de Train to Busan), ayudó a ese fenómeno. También su estructura y contenido: es adictiva.

(Aline Núñez)