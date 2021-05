La historia detrás de "Cruella de Vil", la legendaria villana de Disney. En 1956 la escritora inglesa Dodie Smith presentó al mundo a "Cruella", la excéntrica protagónica de su novela 101 dálmatas (The Hundred and One Dalmatians). Años más tarde, en 1961, Walt Disney Productions retomó la historia y la llevó a la pantalla grande en su forma animada, consagrando a la malvada diseñadora como una de las villanas más icónicas del cine.

En la víspera del estreno de "Cruella", la película que retoma al personaje para mostrar cómo se convirtió en la reconocible figura de la cultura pop que conocemos hoy en día, todo el equipo creativo del largometraje live-action producido por Walt Disney Pictures, así como las protagonistas del filme Emma Stone y Emma Thompson, ofrecieron detalles sobre la producción y cómo encaja dentro del universo narrativo de "Los 101 dálmatas".

Esta maravillosa película es una especie de historia de redención al revés, eso es lo que a mí me gusta de ella. Conocer por qué alguien puede convertirse en villano es siempre fascinante; para mí, los malos casi siempre son más interesantes que la gente que es realmente buena, comentó la ganadora del Oscar Emma Thompson en entrevista con Álvaro Cueva.

Canalizando su enfoque en la misma vocación de su protagonista, Cruella presenta los inicios de Cruella de Vil como Estella (Emma Stone), una joven genio que después de un desafortunado accidente debe encontrar la forma de subsistir en las calles. Conforme va creciendo, su interés por el mundo del diseño de modas va incrementando hasta que consigue la oportunidad de mostrar su talento frente a The Baroness (Emma Thompson), una prominente diseñadora de modas que decide darle una oportunidad.

A lo largo del largometraje, dirigido por Craig Gillespie (I,Tonya, 2017), el espectador se convierte en testigo de la creación de una historia que se apoya constantemente de todas las áreas a disposición del séptimo arte que convergen en la legendaria villana.

MUCHA MODA

Lógicamente, una de las áreas en que es más evidente el enfoque es en el vestuario y diseño del personaje. La diseñadora de vestuario Jenny Beavan, a quien también conocemos por su trabajo en Mad Max: Fury Road (2015), fue la cabeza del equipo que se encargó del impactante diseño de vestuario de Cruella.

En conferencia de prensa, Beavan aseguró que esta experiencia fue una de las que esperas toda la vida. Una profunda investigación y la inspiración obtenida por los mismos personajes y los escritores de Cruella fueron el plan estratégico de su trabajo en la cinta, que culminó como uno de los esfuerzos artísticos más impactantes del cine en los últimos años.

Creo que fue muy evidente desde el guión que hay un verdadero arco narrativo para ella, espero que hayamos podido mostrar esa evolución, que la veas cambiar también desde su vestuario. Nosotros pudimos utilizar los elementos de la historia para hacer que ese cambio se percibiera natural", comentó Jenny Beavan, quien compartió que también obtuvo inspiración de diseñadores como Vivienne Westwood, Alexander McQueen y John Galliano, entre otros.

No soy una diseñadora de moda, soy narradora que utiliza la ropa como medio. En mi vida personal no tengo ningún interés en particular por la ropa, solamente adoro contar historias con ella, agregó.

Cada uno de los miembros creativos del equipo de producción detrás estuvo de acuerdo con que una de las principales guías para desarrollar su trabajo fue que fuera creíble que esta versión del personaje pudiera convertirse en lo que es "Cruella de Vil" para la memoria colectiva. Sin embargo, el personaje cuenta su propia historia.

Jenny, nuestra diseñadora de vestuario siempre es increíble, pero creo que esta vez se lució –dijo la también ganadora del Oscar, Emma Stone–. "Emma Thompson tuvo 33 cambios, yo tuve cuarenta y tantos; además, tuvo que diseñar todo el fashion show que Cruella organiza. Había tantos vestuarios increíbles y tantos detalles que no puedes apreciarlos todos en el tiempo que dura la película. Fue maravilloso presenciarlo.

ACTRICES SATISFECHAS

Las dos Emmas que protagonizan la historia destacaron la oportunidad de formar parte de una película como Cruella, que busca ir un paso más allá de lo obvio y lo sencillo. Con el trabajo creativo de referentes de la industria del cine como pilares, esta nueva propuesta de Walt Disney Pictures intentará ser la película que incentive el regreso del público a las salas de cine.

La consagrada actriz Emma Thompson agradeció la oportunidad de interpretar a la antagonista de la historia, asegurando que era un objetivo personal que tenía como actriz, y destacó que para ser una película de Disney, Cruella se aventura a contar una historia profunda y oscura.

Al final del día, es simplemente buena diversión, es una película muy divertida. Es entretenida de principio a fin, es un gran escape, y hay algo acerca de eso que se siente muy adecuado de experimentar en este momento. Además, está en la pantalla grande, si la pueden ver en el cine, no deberían perdérsela, externó Emma Stone.

A lo que Thompson agregó: "Queremos que estén felices después de este complicado periodo de tiempo y esta película los hará sentir realmente vivos".

(Imelda Téllez)