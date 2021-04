Ganar un premio Oscar puede poner a un actor en el radar de los mejores productores y directores de la industria, y puede abrir muchas puertas que de otra manera estarían selladas y serían inalcanzables (o se tardarían mucho más tiempo en abrir). Pero eso no quiere decir que a todos los actores les vaya a ir bien en sus carreras después de conseguir uno. De hecho, hay por lo menos una docena de actores para los que las cosas salieron muy mal después de conseguir la codiciada estatuilla y muchos aseguran que se debe a la "maldición" que persigue a los ganadores del Oscar.

Recibir un Oscar en el cine es sinónimo de haber alcanzado la cima y excelencia en el séptimo arte, y no es para menos ya que estamos ante el galardón más prestigioso y distinguido de la industria. Sin embargo, según los rumores, existe una "maldición del Oscar", no se sabe cuándo empezó o de dónde viene, pero hace que las carreras de ciertos actores que ganan en las categorías de Mejor Actor/Actriz y Mejor Actor/Actriz de Reparto se caigan (o se vayan a la basura) después de recibir el premio. Y quienes la sufren no son malos actores, de hecho, son talentosos y tienen mucho potencial, pero por alguna extraña razón no logran repetir su éxito, conseguir buenos papeles o despegar de la forma en la que todos esperaban.

Esto no es exactamente su culpa (bueno, en parte sí), la revista Organization Science dice que es culpa de la maldición que le brinda mala fortuna, y malos proyectos, a algunos ganadores. No sabemos por qué esto solo pasa con algunos o cómo son elegidos por... ¿los dioses cósmicos del Oscar?, lo que está claro es que hay suficientes actores en esta situación que demuestran que la maldición es real y puede ser devastadora. La actriz ganadora del Oscar, Marcia Gay Harden (que ganó en 2001 como "Mejor Actriz de Reparto" por la película Pollock), incluso comentó que, en algunos casos, ganar un Oscar puede ser desastroso a nivel profesional (y ningún actor quiere eso).

No hay pruebas contundentes o definitivas sobre la existencia de esta maldición, pero estos actores prueban que hay algo muy raro/sobrenatural pasando con los ganadores del Oscar y que definitivamente existe la posibilidad de que el codiciado premio esté maldito.

El próximo domingo 25 de abril, se celebrará la atípica ceremonia del Oscar en medio de la pandemia, no obstante, será importante poner la lupa sobre las estrellas de Hollywood que resulten ganadoras, para ver qué tan cierta es está supuesta maldición. Especial atención hay que tener al gremio de actores masculinos ganadores por la categoría "Mejor Actor", pues son los más propensos a ser "víctimas".

Para muestra, un botón. En los últimos once años, el 36 por ciento de las relaciones se han roto poco después de recibir dicho reconocimiento, siendo el nivel más alto dentro de la investigación. Entre los afectados están nombres de primera línea como Leonardo DiCaprio, Sean Penn.

Los nominados tampoco se libran, y el 27 por ciento, entre los que destacan James Franco y Ryan Gosling, lo han sufrido. Muy llamativo es el caso de George Clooney, que ha pasado por esta experiencia tres veces en los últimos años.

¿Y QUÉ HAY DE LAS MUJERES?

El 27 por ciento de las ganadoras a "Mejor Actriz" se separaron poco después de recibir el premio: Jennifer Lawrence, Sandra Bullock y Kate Winslet compartieron idéntico ´honor´. Entre las nominadas, en cambio, sólo Michelle Williams resultó afectada. En conclusión, las mujeres se ven afectadas cuatro veces menos que sus homólogos masculinos.

Puestos a buscar razones que justifiquen esta maldición de los Oscar, Boettcher alude a que "la experiencia ha demostrado que las mujeres invierten más energía en su relación de pareja que los hombres. Es más fácil para ellas hacer algunos sacrificios en sus carreras en pro de la relación (...) A menudo encuentran un nuevo equilibrio trabajo-amor. Lo que también demuestra que significativamente más hombres se ven afectados".

En el polo opuesto están los premiados a mejor actor o actriz de reparto. En los últimos once años, sólo las mujeres tuvieron un caso donde la separación siguió al premio y entre los nominados, se ha reunido un 9 por ciento entre hombres y mujeres.

Una de las experiencias más sonadas e inmediatas fue la de Bradley Cooper, que se separó de su novia Suki Waterhouse en 2014, sólo un mes después de los Oscar. Lo mismo le sucedió a Jonah Hill e Isabelle McNelly sólo dos meses después del premio. Incluso Sandra Bullock y Jesse James ya no lo mantuvieron en 2010.





(Azucena Uribe)