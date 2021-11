La millonaria cantidad que cobró Diego Boneta por "Luis Miguel La Serie", el mexicano ha sido calificado por People With Money como el cantante mejor pagado en la actualidad, esto gracias al éxito obtenido en la bioserie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel.

Ser protagonista de una de las series más vistas de Netflix le ofrecido a Boneta éxito internacional y monetario, el sacrificio físico y talento derrochado ha sido bien recompensado en el aspecto monetario. A continuación te revelamos cuánto dinero cobró el actor por su interpretación como Luis Miguel.

¿CUÁNTO GANÓ EN LA PRIMERA TEMPORADA?

Para la primera temporada que narra la infancia de Luis Miguel y todo lo que tuvo que enfrentar con su padre, Diego Boneta cobró la cantidad de 150 mil dólares por episodio. Es decir, un equivalente a 3 millones de pesos.

Si contamos que la primera temporada está compuesta por 13 capítulos, entonces obtenemos como resultado que, Boneta cobró 1 millón 950 mil dólares en total por la primera de un total de tres temporadas.

¿CUÁNTO GANÓ DIEGO BONETA EN LA SEGUNDA TEMPORADA?

Para la segunda entrega de la serie, el actor elevó su caché a 175 mil dólares por capítulo, unos tres millones y medio de pesos mexicanos.

Es decir, si tenemos en cuanta que la segunda parte de la bioserie de Luis Miguel tiene 8 capítulos, estamos hablando de un equivalente a 1 millón 400 mil dólares en total, de acuerdo con información de E! Online.

¿HUBO UN AUMENTO DE SUELDO?

Es de suponerse que para esta tercera y última temporada de la serie, Diego Boneta recibió un aumento de sueldo. Aunque la cantidad no haya sido revelada (todavía).

Además, cabe destacar que el actor forma parte de los productores ejecutivos de la serie, y es socio de Luis Miguel y la productora, por lo que además de su sueldo como actor, Boneta recibió un porcentaje de las regalías.

BENEFICIOS EXTRA...

Además, derivado del éxito de la serie, Diego Boneta obtuvo múltiples contratos comerciales y publicitarios que también le generaron ingresos extra.

¿Y CUÁNTO GANÓ LUIS MIGUEL?

Se sabe que el propio Luis Miguel por su parte, cobró durante la primera temporada de la serie 5 millones de dólares, mientras que en la segunda temporada recibió la cantidad de 15 millones de dólares.

DIEGO BONETA: EL MEJOR PAGADO DEL MUNDO

Según People With Money, gracias a todo lo anterior, Diego Boneta se coloca como el actor mejor pagado del mundo.

Dicha publicación afirma que entre mayo de 2020 y mayo de 2021, Boneta ganó la cantidad de 46 millones de dólares. Colocándose así en la cima.

LA FORTUNA DE DIEGO BONETA

People With Money también afirma que el patrimonio de Diego Boneta está estimado en 145 millones de dólares. Asegurando que independientemente de la serie, el actor también cuenta con diversas inversiones en bienes inmobiliarios e incluso marcas de cosméticos.

OTROS PROYECTOS DE DIEGO BONETA

No todo es Luis Miguel, por si lo anterior no fuera suficiente, hay que recordar que Diego Boneta ha formado parte de otros grandes proyectos de Hollywood como "Terminator: Dark Fate", "Jane The Virgin" o "Scream Queens".

De hecho, se sabe que volverá a interpretar una bioserie, pero ahora será del surfista mexicano, Carlos "Coco" Nogales. La bioserie que llevará por nombre "La gran ola", narrará la historia del deportista mexicano que logró convertirse en uno de los mejores surfistas del mundo.

Para este nuevo papel, se sabe que Boneta ha tenido y tendrá que estar sometido a un duro entrenamiento físico para poder interpretar adecuadamente al surfista.

Pero mientras esto sucede, Diego Boneta también protagoniza la versión latina de la película "El padre de la novia", donde compartirá créditos con Gloria Estefan, Andy García y Adria Arjona.

(Imelda Téllez)