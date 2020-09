La película “Los Lobos” triunfa en el Festival de Cine de Guanajuato

Ni la pandemia de covid-19 detuvo la 23 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, la película mexicana “Los Lobos” triunfó en el festival.

De acuerdo con Milenio, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), sorprendió por ser el primer certamen híbrido realizado en México.

A través de su computadora, el público pudo “asistir” al homenaje al cineasta David Lynch, también disfrutaron de películas y cortometrajes que participaron en la Selección Oficial.

Tras nueve días de actividades a través de diversas plataformas digitales, el Festival Internacional de Cine Guanajuato realizó la ceremonia de premiación en el Autocinema, instalado en el Parque Guanajuato Bicentenario, en Silao.

La película mexicana “Los Lobos” del cineasta Samuel Kishi Leopo, fue la gran ganadora, triunfó en la categoría de Mejor Largometraje de Ficción México.

“Los Lobos”, ha obtenido premios en la Berlinale, Miami y Corea. La cinta “Los lobos” (2019) relata la historia de dos niños que son llevados por su madre a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Cada día mientras esperan que su mamá regrese del trabajo, escuchan los cuentos, reglas y lecciones de inglés que ella les deja en una vieja grabadora de cassette, por lo que construyen un universo imaginario y esperan que se cumpla la promesa de ir a Disneylandia.

“Las flores de la noche”, de Omar Robles y Eduardo Esquivel, se llevó el galardón a Mejor Largometraje Documental Mexicano.

El Mejor Largometraje de Ficción Internacional fue para el filme japonés Ainu Mosir de Takeshi Fukunaga.

En la categoría de Mejor Largometraje Documental Internacional se coronó la producción canadiense, “Landfall'' de la realizadora puertorriqueña Cecilia Aldarondo.

Te dejamos la lista de los ganadores del Festival Internacional de Cine Guanajuato

Mejor Largometraje de Ficción México Los Lobos de Samuel Kishi Leopo

Mención Largometraje de Ficción México “ColoZio” de Artemio Narro

Mejor Largometraje Documental Mexicano, “Las flores de la noche” de Omar Robles y Eduardo Esquivel

Mención Largometraje Documental Mexicano, “La Mami” de Laura Herrero Garvín

Premio de la Prensa “ColoZio” de Artemio Narro, México

Mejor Cortometraje de Ficción Internacional “Atkurimas (Dummy)” de Laurynas Bareisa

Mejor Cortometraje Mexicano “Carmina” de Luis Flores Rábago, México

Mejor Cortometraje Documental Mexicano “Expiatorio” de Manuel Acuña

Mejor Largometraje Documental Internacional “Landfall” de Cecilia Aldarondo

Mejor Cortometraje Documental Internacional “Imperdonable” de Marlén Viñayo

Mención Cortometraje Documental Internacional “Douma Underground” de Tim Alsiofi

Mejor Cortometraje Experimental “Zombies” de Baloji

Mención Cortometraje Experimental “Serial Parallels” de Max Hattler.

Mejor Cortometraje de Animación “Något att minnas” (Something to Remember)’ de Niki Lindroth von Bahr

Mención Cortometraje de Animación “100,000 Acres of Pine” de la directora Jennifer Alice Wright

Mejor Cortometraje Guanajuatense “La Frontera” de realizador Erika Oregel

Mejor Narrativa en Realidad Virtual “Amends” de Mikkel Battefeld

Mejor Concepto Visual en Realidad Virtual “1st Step” de Jörg Courtial

Mención Especial en Realidad Virtual “Los guardianes” de Hugh Hou

Premio SIGNIS al Mejor Cortometraje Ficción Internacional “White Eye” del director Tomer Shushan

Mención SIGNIS a Cortometraje Ficción Internacional “Poslednja slika o ocu” (The last image of father)’, del realizador Stefan Djordjevic

Mejor Guión de Cortometraje “Los oídos no tienen parpados”, del realizador Alejandro Álvarez del Castillo.

Mención Guión de Largometraje “Amor del malo”, del cineasta Jaime Muñoz Baena y González Montesinos

Membresía de un descuento del 50% sobre el costo de adquisición de los seguros de filmación “Ya se quiere venir la noche” del director Gabriel Mariño Garza

Premio Chesmistry: Postproduccion de imagen para el teaser “Escrito en la piel”, de la cineasta Patricia Carrillo

(Ann Ventura)