La vergüenza que esconde la fama, estrellas que desprecian su debut en pantalla

El camino a la fama no es nada sencillo y aunque ser reconocido mundialmente como una estrella del cine o la televisión puede ser todo un sueño para algunas personas, hay varias celebridades que se arrepienten de su pasado y hasta odian su debut artístico.

Ver a actores como Robert Downey Jr. Chris Pratt o Danna Paola mimetizar tanto con los personajes que los hicieron mundialmente famosos nos hace creer que es muy normal que las estrellas del cine y la televisión se comporten tal y como los vimos en pantalla, lo cierto es que muchos son totalmente diferentes en la vida real; incluso hay muchos intérpretes que llegan a odiar a los personajes que les dieron fama.

Sagas de películas como "Crepúsculo", "Star Wars", "High School Musical" y series como "Dr. House", "Gossip Girl" y "iCarly", son un éxito mundial, su conmosionó a más de una generación y hasta la fecha son vistas a través de plataformas de streaming, pero sus protagonistas preferirían que se quedaran en el pasado.

Hay muchos motivos por los que un actor o una actriz puede llegar a odiar a su personaje. Porque se hace tan popular que encasilla al actor, porque no coincide con las ideas que transmite, porque se trata de un proyecto que se ha aceptado solo por dinero, porque está mal escrito, porque es el eterno recordatorio de un trabajo mal hecho o simplemente porque es insoportable.

FAMOSOS QUE ODIAN LOS PERSONAJES QUE LES DIERON FAMA

Robert Pattinson

El protagonista de la saga "Crepúsculo" es conocido por interpretar al melancólico vampiro Edward Cullen, quien quedó flechado por los encantos de una mortal (Bella Swan) y su trágica historia de amor cautivó a personas de todos los continentes. Sin embargo el actor asegura que odia a su personaje y nunca se ha esforzado en ocultarlo., ni siquiera durante la promoción de las películas.

En varias entrevistas, Pattinson se mostraba visiblemente fastidiado por el personaje, que reconoció odiar desde el momento en que leyó el guion, y que describió en 2008 como "la persona más ridícula del mundo". La desidia que Pattinson sentía hacia 'Crepúsculo' aumentaba con cada entrega de la saga, y el actor la disimulaba cada vez menos, llegando a ser su crítico más implacable y su hater número 1 (la cuenta de Tumblr 'Robert Pattinson Hates Twilight' dejaba constancia de ello).

Para él futuro intérprete de Batman fue una pesadilla su paso por "Crepúsculo", a pesar de que esta saga fue la que lo lanzó a la fama mundial.

Carrie Fisher

La actriz que dio vida a la princesa Leia Organa en la saga de "Star Wars" renegó de su personaje durante mucho tiempo, incluso aseguró en sus memorias que George Lucas le había "arruinado la vida".

El principal motivo por el que Fisher despreciaba a la Princesa Leia fue que el personaje la convirtió en uno de los mayores sex symbols del cine, lo que hizo que tuviera que lidiar con acosadores y enfrentarse a la constante objetificación de su persona. A Fisher nunca le gustó verse convertida en una muñeca hipersexualizada, y que su imagen fuera sometida al escrutinio público.

Incluso en su regreso a la pantalla grande con la secuela "Star Wars: Episodio VIII" y a pesar del reciente fallecimiento de la actriz previo al estreno de la película, hubo un polémico debate sobre cómo había envejecido Leia.

No cabe duda que la relación que tenía Carrie Fisher con la Princesa Leia Organa, George Lucas y "Star Wars" estuvo llena de amor-odio.

Sean Connery

El fallecido actor Sean Connery no le tenía mucho cariño a su personaje de la saga 007, interpretó a James Bond desde 1962 y hasta la fecha se le sigue asociando con él, pero lejos de considerarlo un honor, Connery creía que era una carga en su carrera artística.

El británico declaro en varias ocasiones que se sentía agradecido por cómo el personaje le abrió las puertas de Hollywood y le cambió la vida, pero también llegó a confesar que en realidad no le entusiasmó precisamente interpretar al personaje durante todos esos años.

Siempre he odiado a James Bond. Me gustaría matarlo, fue una de las fuertes confesiones que hizo Sean Connery sobre James Bond.

Shia LaBeouf

El actor estadounidense Shia LaBeouf saltó a la fama internacional con la primera entrega de la saga "Transformers" en 2007, a pesar de eso el intérprete de ´Sam Witwicky´ criticó abiertamente su interpretación y la historia de los autobots a partir de la segunda película, pues consideraba que su trabajo no cumplia con las expectativas y que la trama era absurda.

Pero "Transformers" no es la única saga en la que LaBeoud odia verse, lo mismo le pasa con "Indina Jones y el Reino de la Calavera de Cristal", en donde el actor le prestaba vida al hijo del héroe protagonizado por Harrison Ford. Aunque la culpa no fue solo suya, el actor se ha llegado a disculpar públicamente por Mutt Williams ante los fans de Indiana Jones en varias ocasiones. Shia reconoce que lo hicieron mal con la película y que su personaje no era nada convincente como héroe de acción.

Kate Winslet

"Odio" es una palabra demasiado fuerte en este caso, porque Kate Winslet no odia "Titanic", es más, en los últimos años ha dejado claro que le guarda un lugar especial en su corazón. Sin embargo, la actriz nunca estuvo muy contenta con su interpretación, y le cogió manía a Rose Dawson viendo la película más adelante.

En cada escena me pongo '¡¿En serio?! ¿Lo hiciste así? Dios mío... Ese acento americano, no puedo escucharlo. Es horrible', confesó en entrevista para Telegraph hace unos años.

Winslet reconoció también que le suele costar mucho verse en pantalla, y que es muy auto-crítica con su trabajo, pero en el caso concreto de 'Titanic' le parece que está especialmente mal. Por supuesto, el público y la Academia no están muy de acuerdo, ya que la actriz se ganó una nominación al Oscar por la película y el cariño de miles de fans que siguen asociándola al personaje.

Hugh Laurie

El protagonista de la serie "Dr. House" llegó a ser el actor mejor pagado en la industria por interpretar al genio de la medicina, el Dr. Gregory House. Pero la fama que ganó fue tan exorbitante que terminó odiando a su personaje, él cree que ser en un personaje público es aberrante. Es más, al actor ni si quiera le gustan las entrevistas o ser reconocido en la calle: "No me gusta el acto de hablar, me hace sentir mareado. Me pongo un poco hipertenso", confesó en alguna ocasión el actor británico.

Hugh ha confesado que no pensó que la serie duraría tantos años al aire y debido a la cojera de House, el actor desarrolló problemas en la cadera y rodillas. Además, por las grabaciones Hugh tenía que vivir en Los Ángeles, apartado de su familia, lo que también le afectó.

A pesar de lo agobiante que Laurie encuentra la fama, está muy agradecido por todo lo que le dejó su personaje y le tiene un cariño especial.

House me cambió... Antes de él no estaba aseguro de si pertenecía a la actuación, porque no tengo ningún certificado que dijera 'este es un actor calificado'. Así queHouse me hizo sentir que no tenía que disculparme por actuar

Zac Efron

Zac Efron es una de las estrellas Disney que ha logrado mantenerse en la industria cinematográfica de Hollywood, su personaje en la saga de "High School Musical" lo despuntó a la fama internacional como toda una promesa de la actuación y en algunas ocasiones fue nombrado "el futuro Leonardo Dicaprio". A pesar del éxito de su debut actoral, Efron odia haber interpretado a Troy Bolton

Lo veo y a veces quiero patearle el trasero. Es como ha hecho algunas cosas geniales, pero sigue siendo ese chico de ´High School Musical, declaró Efron.

A sus 33 años Zac Efron ha impactado al público con su interpretación en películas como "Ted Bundy: durmiendo con el asesino", "El Gran Showman", "Guardianes de la bahía" y "Hairspray". El actor siente que lo encasillaron con su personaje en "High School Musical"

Penn Badgley

Una de las producciones más populares de Netflix es "You", la historia protagonizada por Penn Badgley que nos hizo dejar de verlo como el inocente Dan Humphrey de "Gossip Girl". A pesar de que esta serie le dio una refrescada a la carrera artística del actor, ha confesado que odia a su personaje.

Pero el desprecio que tiene Penn Badgley hacia Joe Goldberg no es como el caso de Zac Efron o Robert Pattinson, el protagonista de "You" cuenta que no disfruta interpretarlo por lo que representa, un psicópata. Incluso ha pedido a sus fans no enamorarse de alguien como Joe.

Hay mucho que no disfruto al interpretarlo, de hecho, para ser honesto, no disfruto nada de él... De igual manera, termina siendo una profunda exploración psicológica para mí, señaló Bagley.

Jamie Dornan

El protagonista de la saga de "50 Sombras de Grey", ha dejado claro en múltiples ocasiones que considera a su personaje, Christian Grey, una persona desagradable y aceptó el trabajo simple y sencillamente por dinero.

No quiero volver a aceptar un trabajo que genere tanta atención y escrutinio de la opinión pública sobre mí. ¡Y nadie debería enfadarse por ello!", dijo el actor en entrevista para Vanity Fair.

Dornan ha dejado en claro que entiende el impacto que representa la versión cinematográfica de la saga de libros de E.L James y está agradecido por el cariño del público que lo reconoce por su participación en "50 Sombras de Grey", pero estas películas no tienen gran relevancia para él en su carrera, de hecho su esposa ni si quiera las ha visto.

Participar en aquello fue una locura. Fue muy grande y por esto todavía hay espectadores que lo recuerdan con tanto cariño. Por eso como experiencia vital no puedo estar más agradecido de haber pasado por ello. Incluso ahora que a veces siento que nunca ocurrió, explica.

Blake Lively

"Gossip Girl" es la serie que gran parte de la generación millennial guarda en su corazón como todo un tesoro, este drama juvenil fue todo un fenómeno desde su estreno en 2007 y uno de sus personajes más queridos fue el de Serena Vanderwoodsen, quien fue interpretado por la actriz Blake Lively, pero ella no estuvo muy conforme con lo que representaba pues no se sentía orgullosa de las acciones de la chica rubia del Upper East Side.

No estaría orgullosa de ser la persona que le provocó una sobredosis a alguien, a la gente le encantó, pero siempre me sentí un poco comprometida personalmente, reveló Lively.

Aunque la esposa de Ryan Reynolds no tenía mucho en común con su personaje en "Gossip Girl", le tiene un cariño especial y de vez en cuando sorprende a sus fans con posteos en redes sociales al estilo Serena Vanderwoodsen.

Alec Guinness

Según las malas lenguas, Alec Guinness se arrepintió nada más aceptar en papel de Obi-Wan Kenobi en 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza', porque según él, el guion era "muy pobre".

A partir de ahí, Guinness lo pasó muy mal interpretando al personaje, al que odiaba tanto que se puso muy feliz cuando se enteró de que lo iban a matar. A medida que la popularidad de 'Star Wars' crecía, el odio de Guinness por la saga, y por su personaje en concreto, aumentaba, hasta el punto de no querer saber nada de ella. Una de las anécdotas más famosas (y más tristes) sobre este tema es cuando un niño se le acercó para pedirle un autógrafo y el actor le dijo que lo haría con la condición de que no volviera a ver la película nunca más.

Megan Fox

Megan Fox es perfectamente consciente de que 'Transformers' la convirtió en una estrella de Hollywood, pero eso no le ha impedido expresar abiertamente su opinión negativa sobre las películas y su resentimiento con Michael Bay por el trato que le dio durante los rodajes.

Para Fox, trabajar en 'Transformers' fue una pesadilla por culpa del comportamiento tiránico y misógino de Bay (se dice que hizo a la actriz limpiar su Ferrari en bikini para que consiguiera el papel), al que llegó a comparar con Hitler en una famosa entrevista. Aunque acabaron haciendo las paces (más o menos) tras un fuego cruzado de declaraciones e insultos, Fox no guarda el mejor recuerdo de su personaje-objeto, Mikaela Banes, o de la película que le dio la fama.

Jennette McCurdy

Nickelodeon es otro de los grandes canales de televisión infantil y juvenil que se puede colgar la medalla de "descubridor de talentos", de sus sets de grabación han salido reconocidos actores y hasta cantantes como Ariana Grande, el grupo Big Time Rush, Drake Bell y más.

Algunos de sus actores más conocidos son los que forman parte del elenco de "iCarly" donde Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress y Jerry Trainor formaron parte del show que marcó a toda una generación y que de hecho este año tendrá su reboot en la pantalla chica con el elenco original, todos excepto la intérprete de "Sam Puckett".

Jennette McCurdy es una más las estrellas que terminó odiando a su exitoso personaje de televisión. La famosa se retiró de los sets de grabación sin ánimos de volver a actuar.

En una entrevista para el podcast "Empty Inside", la joven de 29 años reveló que la actuación nunca fue una de sus pasiones, su carrera fue impulsada por su mamá y se convirtió en el principal sustento de su familia. De hecho, las cámaras la ponían muy nerviosa y las audiciones le causaban ansiedad.

Dejó la actuación cuando su madre falleció: "Con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida, y ese fue su propio viaje y uno difícil, sin dudas", aseguró.

Resiento mi carrera en muchos sentidos, quedé tan insatisfecha con los papeles que interpreté y sintiendo que era lo más cursi y vergonzoso.

