"Lamb", la cinta de la distribuidora A24 que causa perturbación en Cannes 2021

Como cada año, el festival de Cine de Cannes se esta llevando a cabo, y en esta edición se exhibirá una de las películas de terror más escalofriantes, "Lamb".

FOTO TOMADA DE CINE PREMIER

La película fue producida por la compañía independiente A24 que promete provocarte incomodidad y cualquier cantidad de momentos perturbadores.

JODIE FOSTER RECIBE LA PALMA DE ORO DE HONOR EN EL FESTIVAL DE CANNES

Otras de las cintas producidas por A24 son: "Midsommar", "La bruja", "La habitación", "El faro", "Saint Maud".

A24 acaba de adquirir los derechos de distribución del drama bíblico de horror, "Lamb" y es la ópera prima del realizador Valdimar Jóhannsson.

Lamb es interpretada por Noomi Rapace y Hilmir Snaer Gudnason y cuenta la historia de una pareja que no tiene hijos que tienen una granja de borregos en Islanda, que en año nuevo encuentra a un recién nacido hibrido, mitad humano, mitad borrego.

FOTO TOMADA DE CINE PREMIER

Anhelando tener un hijo propio, deciden quedarse con el cordero y criarlo como si fuera suyo sin importar las consecuencias. Esta perspectiva inesperada de una nueva familia les trae mucha alegría, antes de que finalmente los destruya.

"Un guión como este es raro y sentí directamente que tenía que hacerlo. Nunca había hecho algo así antes y no puedo esperar para empezar a filmar y volver a mis raíces en Islandia". Indicó la actriz sueca Noomi Rapace.

FOTO TOMADA DE SPINOF

CANNES 2021: TALENTO MEXICANO QUE SE DISPUTA EL GALARDÓN FRANCÉS









El estreno de Cannes es inminente, saldrá en la sección Un Certain Regard, que presenta una serie de películas con diferentes tipos de visiones y estilos; obras "originales y diferentes" que buscan el reconocimiento internacional. Lo mostrado recuerda a una versión pastoral de "Royal Jelly", la historia de Roald Dahl y parece bastante inquietante, mezclando el horror psicológico con el emplazamiento rural y planos de rebaños al estilo "The Dark and the Wicked".

(Azucena Uribe)