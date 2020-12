Lanzan adelanto del documental "The Beatles: Get Back

Por la pandemia de la covid-19 se retrasó el estreno de The Beatles: Get Back, el próximo 27 de agosto de 2021 los fans del cuarteto de Liverpool disfrutarán del documental (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El director Peter Jackson lanzó un adelanto del documental "The Beatles: Get Back".

Peter Jackson, ha ganado en tres veces un premio Oscar. El documental sobre The Beatles se iba a estrenar este año, pero tuvo que aplazarse por la pandemia.

El director neozelandés Peter Jackson confirmó que el documental "The Beatles: Get Back" se estrenará el 27 de agosto de 2021.

"Este no es un tráiler. Es un montaje de las 56 horas no vistas de la película", aclaró el cineasta al principio del video, en donde saluda a los fans del grupo y confirma la fecha de llegada a las salas luego de las postergaciones por la pandemia de coronavirus.

En el video se puede ver al cuarteto de Liverpool muy animados, haciendo bromas y disfrutando de los ensayos, lo cual se contrapone a las escenas hostiles del original filme de 1970 dirigido por Michael Lindsay-Hogg.

En otra parte del adelanto se ve a The Beatles musicalizando una especie de noticiero cantado a cargo de John Lennon, quien se burla de un artículo en un diario que da cuenta de unos supuesto problemas de George Harrison con la policía francesa y también se muestra el ensayo de la canción "Get Back".

Peter Jackson comenzó a trabajar en "The Beatles: Get Back" hace dos años con la autorización de los integrantes vivos del grupo Paul McCartney, Ringo Star y los herederos de John Lennon y George Harrison.

La labor se centró en la gran cantidad de material que quedó fuera de la edición original de 1970, cuando "Let It Be" tomó particular importancia por quedar como una especie de testimonio del turbulento último año de vida de The Beatles.

Peter Jackson reveló que se encuentran a la mitad del proceso de edición del documental y compartió con los fans de The Beatles un extracto de la producción de "The Beatles: Get Back".

Con información de Infobae

(Ann Ventura)