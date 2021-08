Lanzan el primer tráiler de la película "La Casa Gucci" con Lady Gaga

"La Casa Gucci" está por llegar a las salas de cine, a pocas horas de que se estrenó el tráiler la cinta ha causado furor en las redes sociales.

"House Of Gucci" fue dirigida por Ridley Scott y está basada en la novela de Sara Gay Forden, publicado en 2001, "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", donde se relata el asesinato del nieto del fundador de Gucci.

La Casa Gucci está inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana Gucci. A lo largo de tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza y en última instancia un asesinato, veremos lo que significa un nombre, lo que vale y hasta dónde llegará una familia por el control, se lee en la sinopsis de la película.

"La Casa Gucci" cuenta con un reparto de talla internacional, además, de Lady Gaga, también forman parte del elenco Jared Leto, Vincent Riotta, Adam Driver, Salma Hayek, Jack Huston, Camille Cottin, Reeve Carney, Yourssef Kerkour, Al Pacino, entre otros.

"La Casa Gucci" se estrenará en Estados Unidos el próximo 26 de noviembre.

(Ann Ventura)