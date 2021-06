Las 10 series y películas originales de Netflix más populares en su historia

Las 10 películas originales de Netflix más populares en su historia, la plataforma cuenta con una sección en la que puedes conocer las 10 series y películas que todos están viendo en ese momento y, de vez en cuando, anuncian la película que se convirtió en la más vista, información que Netflix suele reserva solo para ellos; sin embargo, eso acaba de cambiar.

Ahora, Netflix decidió abrirse un poco más con sus seguidores en el mundo y revelar la lista con las 10 películas originales más exitosas a lo largo de su historia. Esos datos no son exactamente útiles para un usuario, pero pueden ser usados para decidir qué películas son las que realmente tienen que ver en la plataforma.

Como menciona Bloomberg, las cuatro mejores películas en la historia de Netflix tienen algunas cosas en común: todas son películas de acción o thrillers. Y ellas tienen como protagonistas a grandes actores de Hollywood, que en este caso son Chris Hemsworth, Sandra Bullock (que podría aparecer pronto en una secuela para "Bird Box", la película que la puso en la lista), Mark Wahlberg y Ryan Reynolds.

Hace unos meses, "Misión de Rescate" (que también podría tener secuela y tuvo un gran cliffhanger al final) se convirtió en la película más exitosa en la historia de Netflix y en una de las favoritas de los usuarios, pero hay otras 9 que son tan buenas como esta y que son perfectas para un maratón de acción, misterio y adrenalina.

Estas son las 10 películas originales más populares de Netflix clasificadas por audiencia total en las primeras cuatro semanas del estreno de cada película en la plataforma:

LAS MÁS VISTAS DE NETFLIX HASTA 2021:

Este año, "Extraction" y "Bird Box" lograron mantenerse en los primeros lugares de la lista, pero películas como "The Perfect Date", "The Platform" y "The Irishman" fueron reemplazadas por nuevos títulos que rompieron récords al momento de sus estrenos.

Entre lo nuevo tenemos "Enola Holmes", la película sobre la hermana de Sherlock que ya anunció su secuela, "Project Power", que es la película de Jamie Foxx sobre un futuro en el que la ciencia le da súper poderes a las personas por medio de pastillas, y finalmente "The Midnight Sky" y "Army of the Dead", que terminaron empatadas en el puesto 9.

Extraction (99 millones de views)

Bird Box (89 millones de views)

Spenser Confidential (85 millones de views)

6 Underground (83 millones de views)

Murder Mystery (83 millones de views)

The Old Guard (78 millones de views)

Enola Holmes (76 millones de views)

Project Power (75 millones de views)

The Midnight Sky and Army of the Dead (tied 72 millones de views)

LA LISTA DE 2020:

EXTRACTION (MISIÓN DE RESCATE): 99 MILLONES DE VISTAS

La película de Chris Hemsworth está inspirada en los cómics sobre el mercenario Tyler Rake, quien, en esta ocasión, debe rescatar al hijo de un criminal que acaba de ser secuestrado. Rake se enfrenta a una red de los peores criminal para salvar al adolescente y la mejor parte es que, por lo que se ve al final, su historia podría continuar en una secuela.

Por ahora, solo se sabe que Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal , que interpreta a Ovi Mahajan y Golshifteh Farahani, quien da vid a Nik Khan podrían volver.

BIRD BOX: 89 MILLONES DE VISTAS

Esta fue una de las películas más exitosas de 2018. Sandra Bullock interpreta a una mujer embarazada que se encuentra atrapada en un mundo apocalíptico en el que un grupo de criaturas extrañas hacen que los humanos que logran verlas cometan suicidio. En medio del caos, y con un salto en el tiempo, ella debe escapar junto con dos niños para encontrar un lugar seguro en el que puedan sobrevivir.

Ahora también hay rumores de una secuela que, de acuerdo con el autor del libro, podría tener lugar 10 años después de la primera película.

SPENSER CONFIDENTIAL: 85 MILLONES DE VISTAS

Mark Wahlberg protagoniza este remake de acción y comedia en el que interpreta a un ex policía que debe trabajar junto con un nuevo compañero para encontrar a los culpables detrás del misterioso asesinato de dos policías.

6 UNDERGROUND: 83 MILLONES DE VISTAS

Esta película no recibió las mejores críticas, pero a veces necesitas algo explosivo, ligero y divertido para pasar el rato, y eso es lo que puso a 6 Underground en esta lista. Aquí, Ryan Reynolds forma parte de un grupo de 6 agentes super secretos que borraron su identidad y pasados para combatir contra el crimen y cambiar el futuro del mundo.

MURDER MYSTERY: 73 MILLONES DE VISTAS

Adam Sandley y Jennifer Aniston protagonizan una de las comedias más exitosas en la historia de Netflix, esta se inspira en el estilo de las novelas de misterio de Agatha Christie y sigue a un policía de Nueva York que decide llevar a su esposa de vacaciones a Europa, donde son culpados del asesinato de un millonario excéntrico, y deben encontrar al verdadero culpable para probar su inocencia.

THE IRISHMAN: 64.2 MILLONES DE VISTAS

Martin Scorsese llegó a Netflix, y al Oscar, con esta película inspirada en la historia real del mafioso que asegura haber asesinado al famoso líder sindical y de la mafia Jimmy Hoffa, quien desapareció misteriosamente. Robert DeNiro y Al Pacino trabajan juntos en esta película que le dio a Netflix 10 nominaciones al Oscar.

TRIPLE FRONTIER: 63 MILLONES DE VISTAS

Ben Affleck y Oscar Isaac protagonizan esta película de guerra en la que la lealtad es puesta a prueba cuando cinco amigos y ex operativos de las fuerzas especiales se reúnen para derrotar a un narcotraficante sudamericano, desatando una serie de eventos que ponen sus vidas en peligro.

THE WRONG MISSY: 59 MILLONES DE VISTAS

Esta comedia se estrenó en 2020 y estuvo en la lista de películas más vistas de Netflix. Esto comienza cuando un hombre llamado Tim se convence de que invitó a la mujer de sus sueños a un retiro de trabajo en Hawái, pero, finalmente se da cuenta, demasiado tarde, de que en realidad le envió un mensaje por error a la mujer con la que tuvo la peor cita a ciegas de su vida.

THE PLATFORM (EL HOYO): 56.2 MILLONES DE VISTAS

Esta es la película más confusa de Netflix, pero también una de las más comentadas. El Hoyo se desarrolla en una extraña prisión vertical en la que todos los días desciende una plataforma con comida que va arando en cada piso, lo que hace que la comida se acabe antes de llegar al fondo. Esto lleva a uno de los presos a querer recorrer todos los pisos en un intento por demostrarles a todos que la comida alcanza si toman solo lo que les corresponde, pero su misión prueba ser más difícil de lo que esperaba.

THE PERFECT DATE: 48 MILLONES DE VISTAS

Sí, la lista tenía que tener una comedia romántica. The Perfect Date, protagonizada por Noah Centineo, sigue a Brooks Rattigan, quien, para ahorrar para la universidad, crea una aplicación donde cualquiera puede pagarle para que se haga pasar por el novio perfecto para cualquier ocasión.

(Imelda Téllez)