Las 55 estatuillas robadas y otras curiosidades sobre el Oscar

La pandemia del covid-19 lo cambió todo ahora la mayor fiesta del cine se realizará el próximo 25 de abril del 2021, una fecha atípica para la 93 entrega de los Premios Oscar, en la que directores, actores, escritores y técnicos de la cinematografía se reunirán para entregar uno de los máximos honores en la industria cinematográfica.

El galardón que da fama y fortuna a quienes lo reciben, está rodeado de una larga y curiosa historia donde destacan infinidad de curiosos e interesantes momentos que han pasado a la historia.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS MÁS CURIOSOS DEL OSCAR A LO LARGO DE LAS DÉCADAS:

LA PRIMERA EDICIÓN

La primera ceremonia del Oscar se llevó a cabo el 16 de Mayo de 1929, período en el que las películas recién comenzaban a ser habladas. Dicho evento tuvo lugar en el Hotel Hollywood Roosevelt. La gran perdedora fue "The Love Parade" de Ernst Lubitsch que obtuvo 6 nominaciones incluyendo mejor película, pero no ganó ninguna.

LA ENTREGA NÚMERO 25

La entrega número 25 fue la primera en ser trasmitida por televisión, el 19 de marzo de 1953.

¿POR QUÉ OSCAR?

El origen del nombre que bautiza a la estatuilla más codiciada de Hollywood, "Oscar", tiene muchas versiones, algunos aseguran que la bibliotecaria de la Academia, Margaret Henrrick, recordaba con la estatuilla a su tío Oscar, el nombre se hizo popular en 1934, cuando Sidney Skolsky lo usó en su columna periodística para hablar del premio a la mejor actriz para Katharine Hepburn y se hizo oficial hasta 1939.

UN OSCAR DE YESO

Durante los años de la II Guerra Mundial, el premio se fabricó en yeso.

EMILIO "EL INDIO" FERNÁNDEZ, MODELO PARA EL OSCAR

La estatuilla fue diseñada en 1928 por el director artístico de Metro Goldwyn Meyer, Cedric Gibbons, pero fue George Stanley quien la esculpió. Se dice que la esposa de Emilio Fernández Romo "El indio" Fernández, lo convenció para que posara desnudo para crear el galardón, él mismo contaba esa historia que no se ha podido corroborar.

EL PESO DE UN OSCAR

Enchapada en oro britanio sobre una base de metal negra, con 34 centímetros de altura, estos premios pesan 3,85 kilogramos.

LA GALA MÁS LARGA

La ceremonia más larga en toda la historia ha sido la de 2002 (gala 74), con una duración de 4 horas y 23 minutos.

El OSCAR RECHAZADO TRES VECES

El guionista Dudley Nichols se lo llevó por "The Informer", pero lo rechazó a causa de una disputa con la unión de escritores; a Marlon Brando se le otorgó por su actuación en "El padrino", pero tampoco lo aceptó en protesta ante la forma que el gobierno y Hollywood discriminaban a los indios nativos y el actor George C. Scott no aceptó el Oscar como mejor actor, por considerar el premio como una forma de hacer negocio.

EL PRECIO DE UN OSCAR RECHAZADO

Hay un contrato que especula que si una persona no quiere su Oscar, debe venderlo a la Academia por un dólar. A pesar de esto, varios Oscar han sido vendidos en subastas. Steven Spielberg ha comprado dos, el Oscar de Clark Gable y uno de Bette Davis.

SIN ALFOMBRA ROJA

La única ocasión en que la alfombra roja se ha suspendido fue en 2002, como medida de seguridad por la guerra que Estados Unidos mantenía contra Irak.

LOS QUE NO RECIBIERON LA MISMA ESTATUILLA

Dos personas han recibido un Oscar con un diseño especial: El ventrílocuo Edgar Bergen, en 1938, cuando se le concedió un premio honorífico por su creación del muñeco cómico Charlie McCarthy recibió una estatuilla de madera con la boca articulada, y eso hacía que se pudiera mover; y a Walt Disney en 1939 le entregaron una estatuilla de tamaño real y siete miniaturas simbolizando así su premio honorífico por "Blancanieves y los siete enanos" en reconocimiento a la innovación que esta película de animación supuso para el séptimo arte.

EL DÍA QUE SE ROBARON 55 OSCARS

En el 2000, un paquete de 55 premios de la ceremonia fueron robadas de un muelle de carga semanas antes de la gala. La mayoría fueron recuperadas gracias a Willie Fulgear, un ciudadano desconocido, que las encontró cerca de un vertedero en el barrio coreano de Los Ángeles. En agradecimiento, la Academia dejó asistir a Fulgear a la ceremonia como invitado especial.

CUANDO LA CEREMONIA SE RETRASÓ

En tres ocasiones, la ceremonia tuvo que ser aplazada: una semana en 1938 tras las inundaciones en Los Ángeles, dos días en 1968 en respeto de Martin Luther King, asesinado pocos días antes y en 1981, un día después de un intento de asesinato del presidente Ronald Reagan.

LOS RÉCORDS

Meryl Streep, Walt Disney, Roberto Benigni, Gloria Stuart y hasta Chaplin tienen algo en común, pues ellos han marcado algunos de los récords que serán difíciles de cumplir.

Los más reconocidos: Walt Disney, casi 60 nominaciones y 26 Oscar, es la persona a quien la Academia más ha valorado, especialmente por cortos de animación. Por otro lado, Katharine Hepburn es la actriz más reconocida en los Oscar, con 12 nominaciones y 4 premios.

Los más nominados: El fallecido, Walt Disney, es el hombre que más nominaciones ha recibido con 59 ocasiones. Meryl Streep sigue siendo la actriz con más nominaciones al Oscar. Gracias a la candidatura que alcanzó este año como Mejor Actriz Protagónica por su trabajo en "August". Streep tiene en su haber 18 nominaciones. De éstas se ha hecho acreedora a tres Oscar.

La longeva: Gloria Stuart mantiene el récord en ser la candidata más longeva con 87 años por "Titanic".

La más joven: 6 años edad tenía Shirley Temple cuando recibió el Oscar honorífico en 1935.

La nación extranjera más premiada: Francia ostenta el récord con 34 oscars cintas que se llevaron el premio a Mejor Película Extranjera.

La película más premiada: el récord de Oscar obtenidos por una película lo comparten "Ben-Hur", "Titanic" y "El señor de los anillos: el retorno del rey", las tres con once estatuillas ganadas.

PRIMER LARGOMETRAJE A COLOR

El primer largometraje a color que ganó la estatuilla como Mejor Película fue "Lo que el viento se llevó" en 1940.