LAS PELÍCULAS MÁS NOMINADAS DE LOS BAFTA 2021:

Además de los Oscar, los BAFTA son de los premios más prestigiosos del cine y la lista de nominados de este año por fin fue revelada

Los BAFT son los Oscar británicos, y tiene categorías especiales para las producciones inglesas, pero también incluye algunas películas de distintas partes del mundo y para muchos es la primera pista de las películas y actores que se llevarán alguna nominación en los Premios de la Academia que son los que cierran la temporada.

Este año las grandes nominadas son Nomadland de Chloe Zhao, Minari, Promising Young Woman y The Father, cuatro películas que hemos visto mencionadas en todos los premios que han sido revelados hasta ahora y son de las favoritas para ganar.

La buena noticia de este año es que más de la mitad de los 24 nominados en las categorías de actuación representan a las minorías étnicas, incluido Daniel Kaluuya por "Judas y el Mesías Negro" y Bukky Bakray por "Rocks". Además, Cuatro mujeres fueron nominadas en la categoría de directora, incluida Chloé Zhao, la primera mujer asiática y la segunda mujer en ganar el mismo premio en los Globos de Oro de este año, por "Nomadland", poco después de convertirse, lo que representa un gran cambio a comparación de la muy criticada lista del año pasado en la que la falta de diversidad causó polémica.

"El año pasado, la pandemia de covid-19 nos impactó a todos, y la industria del cine no es una excepción. Me gustaría agradecer a todos aquellos que nos han apoyado y permitido que BAFTA continúe celebrando el mejor trabajo en cine, desde nuestros miembros que aceptaron los cambios que hicimos en el proceso de votación hasta los distribuidores por asegurar que muchas más películas estuvieran disponibles para visualización en línea. El cine siempre ha ocupado un lugar esencial en nuestra cultura, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que ha sido aún más importante durante este tiempo. Tengo muchas ganas de celebrar el increíble talento de todos nuestros nominados el sábado 10 y el domingo 11 de abril", dijo Amanda Berry, directora ejecutiva del BAFTA.

LAS PELÍCULAS MÁS NOMINADAS DE LOS BAFTA 2021:

"Nomadland" y "Rocks" recibieron la mayor cantidad de nominaciones este año con siete cada una, mientras que "The Father", "Mank", "Minari" y "Promising Young Woman" recibieron seis cada una.

Siete nominaciones: Nomadland y Rocks

Seis nominaciones: The Father , Mank, Minari y Promising Young Woman

Cinco nominaciones: The Dig y The Mauritanian

Cuatro nominaciones: Another Round, Calm With Horses, Judas y el Mesías Negro, News of the World y Sound of Metal

Tres nominaciones: His House, Black Bottom de Ma Rainey, Soul y The Trial of the Chicago 7

Dos nominaciones: Greyhound, Limbo, Quo Vadis, Aida?, Saint Maud y The White Tiger.

(Imelda Téllez)