Las películas "Mulán" y "Viuda Negra" se estrenarían vía streaming

La industria del séptimo arte es una de las más afectadas por la pandemia de covid-19, varias empresas tendrán que cambiar sus estrategias para no seguir perdiendo más dinero.

De acuerdo con El Heraldo, Disney aún no ha anunciado fechas para los estrenos de las películas "Mulán" y "Viuda Negra", sin embargo, Disney puede tener un as bajo la manga para que estas cintas se estrene en breve.

Se ha comenzado a especular que las películas "Black Widow" y "Mulán" se estrenarían a través de streaming. La periodista Grace Randolph de Beyond the Trailer asegura que Marvel Studios no descarta lanzar "Viuda Negra", protagonizada por Scarlett Johansson directamente por Disney+. Con la intención de no ocasionar huecos de continuidad entre el universo cinematográfico de la franquicia de Avengers.

"Viuda Negra" se estrenaría el 30 de abril. Mientras que la cinta "Mulán" se debió de estrenar el pasado 27 de marzo, por lo que Disney está buscando otra fecha para que sea presentada. Ambas cintas eran de las más esperadas por el público.

(Ann Ventura)