Las series más vistas del 2020 ¿Te perdiste alguna?

Este inusual 2020 está a punto de llegar a su fin, este año las series fueron un gran refugio para olvidarte por un rato del covid-19.

Gracias a la cuarentena las plataformas de streaming gozaron de enorme popularidad, a través de ellas pudimos disfrutar de grandes series.

En 2020 las plataformas de streaming estuvieron lanzando nuevos contenidos con el objetivo de posicionarse ante su competencia y convertirse en lo más visto. Disney Plus y Netflix lograron este cometido. Según el sistema de conteo de visualizaciones Nielsen en Estados Unidos, "Gambito de dama" y "The Mandalorian" son las series originales más vistas en este 2020.

Otras como HBO, Amazon Prime y Movistar+, también destacan por su contenido original.

A continuación, te dejamos el ranking de las series más vistas del 2020.

"GAMBITO DE DAMA" (NETFLIX)

"Gambito de Dama" se convirtió en la miniserie más vista de la plataforma de Netflix.

La plataforma informó que la serie protagonizada por Anya Taylor-Joy fue la más vista de su historia, con 62 millones de reproducciones en sus primeros 28 días. Esto colocó a "Gambito de Dama" en el Top 10 de 92 países, situándose en el número uno en al menos 63 de ellos.

"THE MANDALORIAN" (DISNEY PLUS)

"The Mandalorian" y su Baby Yoda, de Disney+, se volvieron un fenómeno mundial en 2020. Al igual que la primera temporada, la segunda también es una de las más vistas y esta vez se ganaron al público con personajes familiares, más acción y la promesa de resolver el misterio de The Child.

"PATRIA" (HBO)

La serie "Patria" es citada por The New York Times como una de las mejores producciones de 2020.

"Patria" cuenta la historia de dos familias afectadas por los conflictos de la ETA en España, mostrando cómo vivieron la violencia del conflicto y sus secuelas, abriendo viejas heridas y explorando cómo un momento en la historia cambió para siempre las vidas de miles de personas.

"THE BOYS" (AMAZON PRIME)

Sin duda "The Boys" fue una de las series más esperadas en 2020. Los superhéroes demostraron que con sus superpoderes y habilidades lograron conquistar a la audiencia

"ANTIDISTURBIOS" (MOVISTAR +)

De polémicas también sabe la serie de Rodrigo Sorogoyen. Tras su estreno, los sindicatos Jupol y SUP afirmaron en sendos comunicados que la serie de Movistar+ "dañaba la imagen de la Policía Nacional". Pero la controversia no frenó a la exitosa serie.

"THE CROWN" (NETFLIX)

La cuarta temporada de "The Crown" es de las más polémicas, el gobierno británico pidió que la serie aclarará que la historia que se cuenta sobre la familia real británica solo es ficción.

La cuarta temporada toca el tema de la relación entre Lady Di, el príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles. Además de la tensa relación que existía entre la reina Isabel II y Margaret Tatcher.

"THE LAST DANCE" (NETFLIX)

Es que un documental, basado en hechos reales, pero con elementos que podrían ser considerados hasta excesivos para la ficción. La despedida de Michael Jordan de los Chicago Bulls sirve para repasar toda su carrera, su increíble capacidad para trascender en los momentos justos.

Estas series también fueron de las más vistas en 2020.

"The Office"

"Schitt´s Creek"

"Holidate"

"Grey´s Anatomy"

"Criminal Minds"

"NCIS"

"The Haunting of Bly Manor"

"Great British Baking Show"

"White Lines"

"The New Pope"

"Élite"

"Hollywood"

"El mundo oculto de Sabrina"

"Drácula"

"Narcos"

"Love Life"

"Emily in Paris"

"The Politician"

"Memorias de Idhún"

"Utopía"

"The Umbrella Academy"

"The Alienist: Angel of Darkness"

"Unorthodox"

"Dark"

"Ramy"

"Sex Education"

"The Good Fight"

"Mrs. America"

"Vis a vis: El Oasis"

"Freud"

"La casa de las flores"

"Hunters"

"Euphoria"

"La casa de papel"

"The Handmaid´s Tale"

"Diary of a Future President"

"This is Us"

"Ratched"

"Cobra Kai"

"Tiger King"

"30 monedas"

"The Undoing"

"Lovecraft Country"

"The Stranger"

"The Outsider"

"Ozark"

"Territorio Lovecraft"

