Las tres niñas mexicanas de una casa hogar que podrían llevarse un Oscar por su participación en el cortometraje "Saria"

Estefanía Téllez, Gabriela Ramírez y Verónica Zúñiga, son las tres niñas mexicanas de la casa hogar "Ministerios de Amor", que podrían llevarse un Oscar por su participación en el cortometraje "Saria", el cual relata la trágica muerte de 41 niñas en un orfanato de Guatemala.

De acuerdo con López-Dóriga Digital, el cortometraje de ficción fue filmado en México, por los directores Bryan Buckley y Matt Lefebvre. Luego de un proceso de selección, las tres niñas fueron elegidas por la producción para actuar en la cinta. Lo que empezó como un juego, se ha transformado en una experiencia que les está cambiando la vida.

En entrevista, amabas pequeñas relataron cómo fue su participación en la cinta:

Estefanía, de 12 años, quien interpreta a "Saria", comentó que en un principio no quería participar, pero al saber de qué se trataba, y que iba a servir para ayudar, se presentó al casting.

Una semana después me avisaron que me eligieron, y luego me dijeron que haría el personaje de ´Saria´. Estefanía dijo que le gustó desempeñar el papel, siento que ella tiene algo pegado de mí; ella buscaba hacer justicia y eso es lo que yo quiero hacer.

Estefanía destacó que aunque le gustaría seguir actuando, su gran sueño es convertirse en abogada, "quiero ser abogada cuando sea grande. Me identifico con ´Saria´ porque ella quería salvar a todas las niñas para que ya no fueran maltratadas". "Creo que hay mucha injusticia en el país, hay gente en la cárcel que es buena y otras que son malas y están en la calle, afectando a la gente".

La pequeña estuvo un año en "Ministerios de Amor", ahora vive ya con su familia. "Se decidieron a cuidarme y regresé con ellos", dijo.

Por otro lado, Verónica, de 15 años, quien encarna el papel de "Daysi", una amiga de "Saria", platica que le gustó mucho estar en la cinta pero que "fue muy cansado y agotador. Me estresaba mucho porque nunca había actuado y me ponía nerviosa, se me olvidaban los diálogos. Entonces todos me apoyaban, me decía lo que tenía que hacer".

Para Verónica, interpretar este papel en "Saria", le dejó muchas experiencias. "Yo no sabía lo que había pasado en Guatemala, luego leí el guion y dije ´por qué nadie ayudó a estas niñas´, no tenían que haber muerto".

A pesar de su experiencia, Verónica dejó en claro que no quiere ser actriz. "Quiero ser militar, me gustaría ser piloto aviador".

Respecto a su estancia en "Ministerios de Amor", la pequeña explicó que ahí encontró todo lo que necesitaba: "Cuando llegué aquí me pusieron atención, me dieron afecto, aquí aprendía a valorar lo que tengo".

La nominación del filme al Oscar, en la categoría Mejor Cortometraje de Ficción, fue una sorpresa para la presidenta fundadora de "Ministerios de Amor", Cecilia Blanchet Pezet, quien aceptó que las tres niñas participaran en la cinta, luego de saber que estaba basada en la tragedia que sacudió a Guatemala en 2017, donde perecieron quemadas muchas niñas.

Blanchet Pezet comentó que las niñas tuvieron siempre supervisión de la casa hogar durante la filmación. "Yo voy con ellas a todas las entrevista y actividades de la película. No queremos que pierdan el piso ahora que todo mundo quiere hablar con ellas", dice.

También comentó que las niñas son muy inteligentes y saben muy bien lo que quieren. Aún no hay confirmación, pero es muy probable que Estefanía Téllez, Gabriela Ramírez y Verónica Zúñiga estén en la 92a entrega del Oscar en los Ángeles, California.

(Imelda Téllez)