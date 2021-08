Libros prohibidos que se convirtieron en grandes películas

No hay nada más atrayente que lo prohibido... o al menos, eso dicen. En el caso de los libros, muchos son los ejemplos en los que una determinada obra, tras ser censurada o prohibida, se convierte en objeto de culto y veneración por lectores que, de no haber sido proscrita por la autoridad, tal vez ni se hubieran fijado en ella.

No obstante, estas historias que fueron tan controversiales, explícitas o "peligrosas", que los más conservadores decidieron prohibirlos (o editar capítulos) para que no fueran a "dañar" las mentes de las personas más susceptibles, fueron retomadas por el séptimo arte y convertidas en grandes películas.

ESTOS SON LAGUNOS DE LOS LLAMADOS LIBROS PROHIBIDOS QUE FUERON LLEVADOS AL CINE:

LOLITA (1962 / 1997) / AMAZON PRIME

Autor: Vladimir Nabokov

Lanzado en 1955, el libro de Nabkov fue criticado por la forma en la que mostraba la relación (sexual) entre una niña preadolescente y un adulto, quien la manipula para convencerla de que ella también lo ama.

A pesar de toda la controversia, Lolita tuvo dos adaptaciones, la primera salió en 1962 y fue dirigida por Stanley Kubrick, mientras que la segunda de 1997 tuvo como protagonista a Jeremy Irons.

EL MÁS ALLÁ (1981)

Autor: Clark Ashton Smith

Dirigida por el maestro Lucio Fulci (1927-1996), esta película se ha convertido con el tiempo en una pequeña joya del cine de horror de culto. La historia se centra en Liza Merril (Catriona MacColl), una mujer cuyo empeño en reabrir un viejo hotel desencadenará nada menos que la apertura de una de las puertas del infierno. El apócrifo Libro de Eibon, creación del escritor Clark Ashton Smith, perteneciente al Círculo de Lovecraft, aparece en el film de Fulci, lo que convierte a la película, en cierto modo, en uno de los escasos largometrajes que tocan, aunque sea de refilón, los Mitos de Cthulhu. El Libro de Eibon se menciona en varios relatos de Lovecraft, como Los Sueños de la Casa de la Bruja (1933) o La Sobra Fuera del Tiempo (1936).

THE GREAT GATSBY (1925) / HBO MAX

Autor: F. Scott Fitzgerald

¿Por qué censuraron una de las más grandes joyas de la literatura americana? El lenguaje ofensivo y las escenas sexuales llevaron a que muchas escuelas del país prohibieran el libro, que ha tenido dos adaptaciones famosas.

La primera mostró a Robert Redford como el extravagante Gatsby, mientras que la segunda fue dirigida por Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio en el papel del millonario que lanzaba las fiestas más exóticas.

PERSÉPOLIS (2000) / ON DEMAND

Autor: Marjane Satrapi

Esta historia se desarrolla en Irán en 1979, justo antes de la revolución, y cuenta una historia "coming of age" que debe adaptarse a un contexto marcado por la guerra y por la introducción del rock n roll al país. Persépolis, que tuvo una película animada nominada al Oscar, fue prohibido por los complejos temas que toca y la forma en la que retrata la vida de una niña en Irán.

BRAVE NEW WORLD / ON DEMAND

Autor: Aldous Huxley

Escrito en los años 30, este libro se desarrolla en una versión futurista de Londres, donde las personas son creadas por procesos sintéticos, donde además programan toda su vida incluso antes de nacer. El libro fue criticado por su uso del lenguaje y por su postura anti religión, pero eso no impidió que se convirtiera en película (con Peter Gallagher y Leonard Nimoy) y en una miniserie creada por Steven Spielberg.

THE COLOR PURPLE / ON DEMAND

Autor: Alice Walker

Protagonizada por Whoop Goldberg y Oprah, esta es la historia de varias mujeres negras que deben lidiar con el racismo, la discriminación, el sexismo y la violencia, lo que las lleva a vivir momentos duros y dolorosos. El libro se llevó un Pulitzer, pero también se ganó un lugar en la lista de los libros más difíciles para leer, y fue vetado por sus escenas de sexo explícito. La película fue dirigida por Steven Spielberg y recaudó más de 100 millones de dólares en la taquilla.

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST / ON DEMAND

Autor: Ken Kesey

Esta novela fue censurada y prohibida por corromper a los menores y glorificar la actividad delictiva, pero también está considerada como una de las novelas más importantes del siglo 20, en la que se cuenta la historia de un paciente en un hospital psiquiátrico y sus intentos de escapar (y de lidiar con una enfermera malvada). La película marcó la carrera de Jack Nicholson y se llevó 5 premios Oscar.

SLAUGHTERHOUSE FIVE / ON DEMAND

Auto: Kurt Vonnegut

Basada en la novela de Kurt Vonnegut, vetada por su contenido sexual, esta película de George Roy Hill sigue a Billy Pilgrim, quien queda atrapado en un raro loop de tiempo que lo lleva a viajar a través de distintos momentos clave de su vida, de su nacimiento a experimentar los horrores de su tiempo en la guerra.

En el libro, hay un momento que habla sobre el bombardeo de Dresden que es contado al revés, que fue lo que inspiró a Christopher Nolan a crear Memento y muchas otras de las películas en las que juega con el orden del tiempo.

FROM HERE TO ETERNITY / ON DEMAND

Autor: James Jones

Tanto el libro como la película fueron censurados por su alto contenido sexual, que era muy arriesgado para la época, aunque la película terminó ganando 8 premios Oscar. La historia sucede en Hawái en 1941, donde podemos ver la vida y relaciones de los soldados en la guerra (incluyendo el encuentro prohibido entre la esposa de un capitán y un comandante).

AMERICAN PSYCHO / AMAZON PRIME

Autor: Bret Easton Ellis

Violencia, tortura y canibalismo fueron algunas de las razones por las que muchos países prohibieron este libro que cuenta la historia de banquero psicópata que mata mujeres y a todo el que se atreva a molestarlo.

La película fue protagonizada por Christian Bale y también causó controversia por sus escenas gráficas y sangrientas.

(Imelda Téllez)