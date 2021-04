Amoríos, enfermedad, paternidad e infidelidad; son algunos de los escándalos de "El Sol" que veremos en la segunda temporada de "Luis Miguel La Serie". El próximo domingo 18 de abril, se estrenará el primer capítulo de la éxitosa serie de Netflix, por ello te compartimos algunos de los eventos más estridentes en la vida de Luis Miguel que veremos cada domingo.

LOS ESCÁNDALOS DE "EL SOL" QUE VEREMOS EN "LUIS MIGUEL LA SERIE 2":

¿QUÉ FUE DE MARCELA BASTERI?

Como muchos lo pidieron, en esta nueva temporada se cree que por fin se aclarara el misterio que ronda en torno de la desaparición de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel. Esto es muy importante ya que gran parte de la primera temporada de la serie, el hilo conductor de la trama rondó alrededor de la siniestra relación que tenían los padres del "Sol de México" y terminó en la separación de ambos y la desaparición de Marcela. En los avances presentados por Netflix se puede ver que a pesar de que su padre ha muerto, Luis Miguel sigue buscando a su madre.

TINNITUS, LA ENFERMEDAD QUE AFECTA EL OÍDO DE LUIS MIGUEL

Otro de los clímax que nos presento el tráiler de Netflix es aquel momento en el cual se puede ver al cantante sufriendo de una molestia auditiva que lo doblo y lo obligo a soltar un micrófono en pleno escenario. Se cree que esto quiere decir que la serie abordara el tinnitus, una enfermedad que se caracteriza al escuchar un pitido agudo de manera permanente la cual padeció LuisMi desde su juventud, debido a un accidente que tuvo en Panamá.

MICHELLE SALAS

Otro de los asuntos pendientes que dejo la primera temporada fue sobre su paternidad y relación con su hija, en ese entonces pequeña, Michelle Salas. En los adelantos de Netflix se puede ver que una hermosa jovencita cuestiona sus once años de ausencia. Probablemente conoceremos cómo se desarrolla la relación padre hija.

LUIS MIGUEL Y FRANK SINATRA

Otra de las anécdotas memorables que se representaran en esta esperada temporada es la colaboración que hizo Luis Miguel con el cantante y actor legendario Frank Sinatra, con quien participo en el disco Duets II interpretando la canción Come Fly with Me.

SERGIO BASTERI

También se espera que por fin se resuelva el asunto que quedo pendiente con respecto a el hermano menor del Sol, Sergio Basteri, y su introducción al mundo de la música por parte de su padre, el villano de la trama, Luis Rey. Además de los intentos que tienen tanto Luis Miguel como su hermano por "salvar" al pequeño de repetir la desafortunada carrera por la fama de LuisMi.

¿Quieres saber qué ha pasado y qué pasara con cada uno de estos oscuros escándalos de la vida de Luis Miguel? No te pierdas el estreno de esta segunda temporada este 18 de abril por Netflix.

(Imelda Téllez)