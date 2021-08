Los estrenos y novedades que llega a las plataformas streaming en septiembre

Series exclusivas, multitud de documentales, anime y más clásicos de los que se pueden digerir en un solo mes. Estos son los estrenos y las novedades que llegan a las plataformas streaming de Amazon Prime Video, Netflix, Filmin y Disney+ en el mes de septiembre.

Sin duda, uno de los estrenos más esperados es el de la serie española "La casa de papel". Este fenómeno mundial tendrá la particularidad de que esta temporada se dividirá en dos volúmenes, algo que provocará que los fanáticos tengan que esperar a diciembre para ver su conclusión.

LOS ESTRENOS MÁS LLAMATIVOS EN STREAMING DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE:

La Casa de Papel (Quinta temporada)

Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno: 3 de septiembre

Al comienzo de la quinta temporada, la popular ganga de asaltantes lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España. Han logrado rescatar a Lisboa, pero todavía se recuperan del golpe de haber perdido a uno de los suyos. El profesor ha sido capturado por la inspectora Alicia Sierra y, por primera vez, no tiene un plan de escape. Justo cuando parece que nada más podría salirles mal, aparece un enemigo mucho más poderoso que cualquiera que hayan enfrentado: el ejército. Se acerca el fin del mayor atraco de la historia y lo que comenzó como un robo se convertirá en una guerra.

MALIGNANT

Plataforma : HBO Max

: HBO Max Estreno: 10 de septiembre

Esta película horror de Warner Bros., se estrenará simultáneamente en los cines, narra la historia de Madison (Annabelle Wallis) quien está traumatizada por unas visiones de asesinatos espeluznantes, algo que empeora cuando descubre que estos sueños son, de hecho, realidades aterradoras.

THE VOYEURS

Plataforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Estreno: 10 de septiembre

Pippa y Thomas se mudan al apartamento de sus sueños. Sin embargo, notan que sus ventanas dan directamente al apartamento de enfrente, invitándolos a presenciar la relación volátil de la atractiva pareja al otro lado de la calle. Sin embargo, cuando intentan interceder anónimamente en sus vidas, sin saberlo, ponen en marcha una cadena de eventos que conducirán a un desastre.

BLOOD BROTHERS: MALCOLM X & MUHAMMAD ALI

Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno: 9 de septiembre

Este es el documental definitivo sobre los dos legendarios iconos de la cultura estadounidense, Malcolm X y Muhammad Alí, quienes influenciaron de manera importante la década de 1960. El largometraje, que presenta imágenes de archivo nunca antes vistas, está inspirado en el libro "Blood Brothers", escrito por Randy Roberts y Johnny Smith.

FOUNDATION

Plataforma : Apple TV+

: Apple TV+ Estreno: 24 de septiembre

Esta serie de ciencia ficción está basada en las novelas de Isaac Asimov y narra la historia de una banda de exiliados en su monumental viaje para salvar a la humanidad y reconstruir la civilización en medio de la caída del Imperio Galáctico.

TURNING POINT: 9/11 AND THE WAR ON TERROR

Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno: 1 de septiembre

La historia moderna se puede dividir en dos marcos de tiempo: antes del 11 de septiembre y después del 11 de septiembre de 2001. Esta docuserie de cinco episodios, dirgida por Brian Knappenberger, es una crónica de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que ofrece perspectivas esclarecedoras e historias personales de cómo los eventos catastróficos de ese día cambiaron el curso de la nación. Desde la invasión soviética de Afganistán en 1979 hasta el impresionante colapso de este país en manos de los talibanes apenas unas semanas antes del vigésimo aniversario de los ataques, se sigue haciendo historia día a día.

CINDERELLA

Plataforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Estreno: 3 de septiembre

Esta es una nueva y atrevida versión musical de la historia tradicional que se encuentra en los cuentos de niños. En esta ocasión, la heroína de la historia (Camila Cabello) es una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo permite, pero con la ayuda del personaje Fab G (Billy Porter), es capaz de perseverar y hacer realidad sus sueños. Cinderella tiene un elenco de estrellas que incluye a Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine y Pierce Brosnan, entre otros.

AFTERLIFE OF THE PARTY

Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno: 2 de septiembre

Una joven que mantiene una agitada vida social (Victoria Justice) experimenta lo peor que le puede pasar a una persona: morir durante la semana de su cumpleaños. Para su sorpresa, se le ha dado una segunda oportunidad de corregir sus errores en la Tierra, reconectándose con sus seres queridos y, lo más importante, demostrando que merece entrar en la sala VIP del cielo.

SCENES FROM A MARRIAGE

Plataforma : HBO Max

: HBO Max Estreno: 12 de septiembre

Esta es una adaptación de la clásica serie del mismo nombre de Ingmar Bergman, y cuenta con cinco episodios donde se reexamina la representación icónica del amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio y el divorcio a través del lente de una pareja estadounidense contemporánea.

EVERYBODY´S TALKING ABOUT JAMIE

Plataforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Estreno: 17 de septiembre

Inspirada en hechos reales, esta es la adaptación cinematográfica del exitoso musical presentado en el West End de Londres. El mismo muestra la vida Jamie New (Max Harwood), un adolescente en una ciudad inglesa de clase trabajadora con un sueño de ser exitoso en los escenarios como "drag queen". Con números musicales animados y coloridos, Jamie y su comunidad se inspiran mutuamente para ser más receptivos y para ver el valor de enfrentar la adversidad.

THE WORLD´S MOST AMAZING VACATION RENTALS

Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno: 14 de septiembre

La segunda temporada de esta serie, que cuenta con la presencia del puertorriqueño Luis D. Ortiz entre sus tres anfitriones, mostrará varios alquileres de vacaciones increíbles alrededor del mundo, así como las espectaculares experiencias de vida que ofrecen cada uno de ellos.

CRY MACHO

Plataforma : HBO Max

: HBO Max Estreno: 17 de septiembre

Dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, "Cry Macho" presenta la historia de una vieja estrella del rodeo y criador de caballos, quien acepta como trabajo el buscar en México al hijo pequeño de un hombre y alejarlo de su madre alcohólica. Cruzando el México rural en su camino de regreso a Texas, la improbable pareja se enfrenta a un viaje inesperadamente desafiante, durante el cual el jinete encuentra su propio sentido de redención al enseñarle al niño lo que significa ser un buen hombre.

MIDNIGHT MASS

Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno: 24 de septiembre

Del creador de "The Haunting of Hill House", Mike Flanagan, esta serie cuenta la historia de una comunidad pequeña en una aislada isla, cuyas divisiones existentes se ven amplificadas por el regreso de un joven deshonrado (Zach Gilford) y la llegada de un sacerdote carismático (Hamish Linklater). Cuando la aparición del padre Paul en la isla Crockett coincide con eventos inexplicables y aparentemente milagrosos, un renovado fervor religioso se apodera de la comunidad, pero ¿a qué precio?

NUCLEAR FAMILY

Plataforma : HBO Max

: HBO Max Estreno: 26 de septiembre

Esta serie documental de tres episodios, sigue a la cineasta Ry Russo-Young mientras gira la cámara hacia su propio pasado para explorar el significado de la familia. A finales de la década de 1970 y principios de 1980, cuando el concepto de una familia gay era inconcebible para la mayoría, Ry y su hermana Cade nacieron de dos madres lesbianas a través de donantes de esperma. La idílica infancia de Ry se vio amenazada por una demanda inesperada que conmocionó la vida de su familia y continúa resonando en la actualidad.

FUIMOS CANCIONES

Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno: 29 de septiembre

En esta película española, una joven profesional está a punto de arreglar su vida después de una ruptura devastadora, cuando el hombre que le rompió el corazón, regresa a su mundo. Al buscar el apoyo de sus mejores amigas, las tres aprenderán que el amor puede ser muy complicado.

SCHUMACHER

Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno: 15 de septiembre

Con el apoyo de su familia Schumacher presenta entrevistas y material de archivo nunca antes vistas y dibuja un retrato muy sensible pero crítico del siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, Michael Schumacher. El documental explora las múltiples facetas que hicieron y definieron a este complejo deportista y lo acompañaron en su meteórico ascenso en el desafiante deporte del automovilismo. La mayoría de los seguidores del piloto están a la expectativa por saber si este documental revelerá la condición actual en la que se encuentra Schumacher luego de haber tenido un accidente de ski en 2013, momento desde el que no se le volvió a ver más en público.

PREY

Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno: 10 de septiembre

Este filme alemán muestra la historia de un joven que decide irse de excurisón con su hermano y varios amigos para celebrar su despedida de soltero. Cuando el grupo escucha unos disparos muy cerca de ellos, lo atribuyen a varios cazadores en el bosque. Sin embargo, pronto se darán cuenta que están equivocados y que tendrán que sobrevivir a un misterioso francotirador escondido entre la maleza.

KATE

Plataforma : Netflix

: Netflix Estreno: 10 de septiembre

Meticulosa y extraordinariamente hábil, Kate es una asesina a sueldo que está en el tope de su carrera. Sin embargo, de manera inusual, durante una misión descubre que ha sido envenenada con una sustancia que le dará solamente 24 horas para vengarse de sus asesinos. A medida que su cuerpo se deteriora rápidamente, Kate forma un vínculo poco probable con la hija adolescente de una de sus víctimas pasadas. La película está protagonizada por Mary Elizabeth Winstead, Miku Martineau y Woody Harrelson.





(Imelda Téllez)