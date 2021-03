Los mejores looks de la gala virtual de Critics Choice Awards 2021

Los mejores looks de la gala virtual de ...

Producciones como Nomadland, Gambito de dama y The Crown resaltaron en la nueva edición de los Critics Choice Awards (FOTO ESPECIAL)

La moda estuvo presente en la 26° edición anual de los Critics Choice Awards con estos looks de las celebridades. La gala fue presentada por Taye Diggs en el Barker Hangar en Santa Mónica, nos lleva a los hogares de las estrellas de Hollywood y directamente a la alfombra roja virtual, donde no hay una mirada demasiado exagerada o dramática. De hecho, en este momento, parece que hay una nostalgia por la moda como nunca antes, y los estilistas están trabajando duro para cumplir nuestros sueños con los looks más alentadores y festivos.

Es una noche especial para Zendaya en particular, quien está recibiendo el quinto premio anual SeeHer de su coprotagonista de Malcolm & Marie, John David Washington, que celebra su autenticidad en la interpretación de personajes femeninos en la pantalla.

LOS MEJORES LOOKS DE LA PREMIACIÓN:

Cynthia Erivo

Usando Vera Wang personalizado.

Emma Corrin

Nominada por su papel en “The Crown”, a actriz optó por un diseño de Daniel Roseberry con medias negras y zapatos Jimmy Choo.

Gal Gadot

La bella actriz portó una blusa blanca y pantalón negro de Prabal Gurung; las Joyas son de Tiffany & Co.

(FOTO: CORTESÍA)

Amanda Seyfried

El elegante atuendo de la actriz es de Miu Miu; por su parte, las Joyas son de Fred Leighton y los Zapatos Stuart Weitzman.

ELLA

Usando un bello atuendo Miu Miu con joyas Chopard.

Dominique Fishback

La actriz optó por un precioso vestido Reem Acra, color palo de rosa.

Leslie Odom Jr.

Vistió con un traje de raya con collares de eslabones de cadena y mocasines de charol.

(FOTO: CORTESÍA)

Daisy Edgar Jones

La actriz, nominada a mejor protagonista de miniserie por Normal People (premio que finalmente ha recaído en Anya Taylor-Joy) ha llevado en la ceremonia virtual un minivestido rojo de Oscar de la Renta con mangas abullonadas.

Regina King

La nominada a mejor directora por “Una noche en Miami”, con un vestido cruzado de Versace.

Josh O’Connor

El actor Josh O’Connor, ganador del galardón a mejor actor por su papel en “The Crown”, preparándose para el evento junto al estilista Harry Lambert que ha compuesto para él un total look de Loewe.

Alan Kim

El look más adorable de la noche lo ha dejado el joven ganador a actor revelación por Minari, que, vestido de Emporio Armani, hasta ha colocado una alfombra roja en casa y se ha emocionado al aceptar el galardón.

(Imelda Téllez)