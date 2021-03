Los Oscar crearán sedes en Londres y París para quien no pueda viajar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Ampas) ha dado marcha atrás en su regla de no Zoom para los Oscar después de las quejas de los nominados fuera de los EU, que no podrían estar en la ceremonia en Los Ángeles debido a las regulaciones por la panadmeia del covid-19.

Los organizadores del espectáculo de los Oscar, incluido el director de "Ocean's Eleven", Steven Soderbergh, habían dicho anteriormente que "no sería una opción (para los nominados) acercarse al espectáculo", que se celebrará en abril, pero según Hollywood Reportero , en una llamada grupal con todos los nominados, los productores describieron planes para establecer lugares en Londres y París, ya que la incertidumbre prevalecía sobre las restricciones de viaje.

Soderbergh supuestamente se disculpó por la falta de transparencia sobre el tema y enfatizó la fluidez de los arreglos, pero dijo sobre la participación de Zoom: "Esperamos que no llegue a eso". Los productores alentaron a todos los que pudieran a viajar a Los Ángeles para el evento, pero reconocieron que las regulaciones de cuarentena lo dificultarían. El condado de Los Ángeles ahora requiere una cuarentena de 10 días para los visitantes . El consultor de covid del evento, el Dr. Erin Bromage, dijo que se había establecido una instalación de pruebas específicamente para los Oscar.

Inicialmente, Ampas se había resistido a cualquier participación remota en su programa de los Oscar, particularmente después de que los problemas técnicos en los Globos de Oro. Los productores dijeron originalmente a los participantes en la ceremonia repetidamente retrasada: "Vamos a hacer todo lo posible para brindarles una velada segura y agradable para todos ustedes en persona, así como para todos los millones de fanáticos del cine en todo el mundo, y sentimos que lo virtual disminuirá esos esfuerzos ".

Los productores dijeron que los nominados y sus invitados se reunirían en un patio en la estación de tren de Union, mientras que otros elementos del espectáculo se llevarían a cabo en vivo dentro del teatro Dolby a unas ocho millas (13 km) de distancia.

Sin embargo, un número significativo de nominados, incluida la estrella de "Promising Young Woman" Carey Mulligan y la guionista y directora de la película, Emerald Fennell, tienen su sede en el Reino Unido, que ha prohibido todos los viajes no esenciales (aunque se permiten excepciones, incluso por motivos laborales). Otros nombres de alto perfil que pueden verse afectados incluyen a Anthony Hopkins, Gary Oldman y Riz Ahmed (nominado a mejor actor), Olivia Colman (nominada a mejor actriz de reparto) y Sacha Baron Cohen, quien está nominada a mejor guión adaptado por "Borat Subsequent Moviefilm" y mejor actor de reparto por "The Trial of the Chicago 7".

La ceremonia de los Oscar originalmente estaba programada para el 28 de febrero, pero en junio de 2020 Ampas anunció que el evento se retrasaría dos meses y que se ajustarían los criterios de elegibilidad, incluida la posibilidad de nominar películas lanzadas en plataformas de transmisión.

(Imelda Téllez)