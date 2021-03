Los villanos del cine que se ganaron tener su propia película

Ser el bueno de la historia no siempre es lo mejor, prueba de ello son estos villanos que se han ganado el cariño del público, despertando el interés por conocer más de sus vidas, qué tuvo que pasar para que se volvieran los malos del cuento.

Es por eso que te presentamos una lista de villanos más icónicos que se ganaron el privilegio de tener su propia película.

MALÉFICA

Esta villana proviene del cuento de "La bella durmiente", un ser malvado que lanzó su hechizo contra la hermosa Aurora. En 2014, Angelina Jolie le dio vida a esta malvada mujer, cuya vida fue vista desde su óptica.

VENOM

Este enemigo surgió en la tercera parte de la trilogía de "Spider-Man". En 2018, el antihéroe volvió interpretado por Tom Hardy, y se espera una secuela de la cinta este año.

HARLEY QUINN

En 2016, se estrenó Suicide Squad , que mostraba las aventuras de un grupo de villanos, entre los que destacaba Harley Quinn. En 2020, se estrenó su propia cinta "Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn".

REY ESCORPIÓN

Uno de los primeros villanos que tuvo su propio filme fue este guerrero egipcio que surgió de "La momia regresa". En 2002, Dwayne Johnson dio vida al enemigo en su propia cinta.

HANNIBAL LECTER

Otro de los pioneros en tener protagonismo fue el caníbal que nació en "El silencio de los inocentes". En 2001, Anthony Hopkins volvió a dar vida al personaje en la cinta "Hannibal".

JOKER

Uno de los filmes más populares de los últimos tiempos es "Joker", que siempre ha estado presente como el principal adversario de Batman. Sin embargo, su triste historia le valió su propio rodaje.

CRUELLA DE VIL

La villana del momento es la amante de los abrigos de piel: Cruella de Vil, cuyo personaje se originó en "101 dálmatas" y que ahora será interpretado por la ganadora del Oscar, Emma Stone.

KILLMONGER

Uno de los enemigos de Wakanda en "Black Panther" parece que tendrá su propia cinta, la cual podría ser una precuela de este rodaje.

LOKI

Este personaje parece ser el villano favorito de todos los amantes de Marvel, pues su carisma ha conquistado a muchos desde su primera aparición en "Thor".

Aunque no tendrá su propio rodaje, el antagonista protagonizará su propia serie que se estrenará en mayo de 2021.

(Imelda Téllez)