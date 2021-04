Marlon Brando rechazó un Premio Oscar por la película "El Padrino"

Soy una apache y presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Estadounidenses. Esta noche vengo en representación de Marlon Brando y me ha pedido que les diga, (en un discurso muy largo que ahora no puedo compartir con ustedes por falta de tiempo, pero que después voy a compartir con la prensa), que lamentablemente rechaza este generoso galardón. Y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses en la actualidad por la industria cinematográfica y en la televisión. Y también por lo ocurrido recientemente en Wounded Knee. Pido no haber sido una molestia esta noche y que deseemos que en el futuro nuestros corazones y entendimiento se encuentren con amor y generosidad. Les agradezco en nombre de Marlon Brando.